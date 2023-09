Maroc: La CCIS de la région Guelmim-Oued Noun tient à Tan-Tan sa deuxième session ordinaire au titre de 2023

Tan — Tan - La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services (CCIS) de la région Guelmim-Oued Noun a tenu, vendredi à Tan-Tan, sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023.

La réunion a notamment examiné le rapport sur les activités de la Chambre entre les deux sessions, le projet de zone d'activités économiques dans la ville de Tan-Tan ainsi que le projet de création d'une antenne du Centre Régional d'Investissement à Tan-Tan.

A cet égard, les membres de la Chambre ont insisté sur la concrétisation du projet de cette antenne en vue d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent créer des entreprises dans la ville et de faciliter leurs démarches administratives.

Ils ont également passé en revue la situation des marchands ambulants à Tan-Tan et décidé de former une commission mixte avec les communes et les autorités locales pour trouver des solutions au profit de cette catégorie sociale.

Le président de la CCIS de Guelmim-Oued Noun, Hussein Alioui, a indiqué que le projet de zone d'activités économiques de Tan-Tan s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle économique de la Chambre, de l'encouragement des investissements et de la contribution à la mise en place de projets d'investissement dans cette région.

Il a ajouté que ce projet fait partie des différents programmes et plans visant la relance économique et la promotion du marché du travail à Tan-Tan, précisant que ce projet vise à améliorer les conditions de travail des professionnels en dotant les professionnels et les clients de grands entrepôts et de tous les équipements nécessaires et en développant le niveau des services dans la région.

La réunion a approuvé, à cette occasion, l'acquisition d'un terrain pour la construction du siège régional de la Chambre à Guelmim, et reporté l'adoption du deuxième point relatif à la charte d'éthique.