Maroc: Tan-Tan - Réunion sur l'état d'avancement des projets de l'INDH

Tan — Tan - Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) à Tan-Tan a tenu, vendredi, une réunion consacrée à l'examen de l'état d'avancement des projets en cours de réalisation dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023).

Au cours de cette réunion, présidée par le gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Abdellatif Chedali, les projets en cours de réalisation dans le cadre du plan provincial pluriannuel du développement humain dans la province de Tan-Tan (2021-2023) ont été passés en revue ainsi que les contraintes qui entravent la bonne exécution de certains projets.

Le chef de la Division de l'Action Sociale à la province de Tan-Tan, Mohamed Mustafa Lirat a souligné, à cette occasion, que 33 projets sont actuellement en cours de réalisation d'un coût total de 17,576 millions de dirhams (MDH), dont 16,967 MDH comme contribution de l'INDH, ajoutant que ces projets sont répartis sur les trois programmes de l'INDH, à savoir le programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, le programme d'amélioration des revenus et l'inclusion économique des jeunes et le programme d'impulsion du capital humain pour les générations montantes.

Concernant les projets du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, il sont au nombre de 19 pour un coût de 10,857 MDH, comprenant notamment la construction et l'équipement d'un complexe pour les personnes handicapées, l'agrandissement du centre pour personnes handicapées, le soutien aux activités génératrices de revenus au profit des anciens détenus, le fonctionnement du centre Al-Hayat d'écoute et d'orientation des femmes et des filles maltraitées ainsi que la gestion du Centre Lalla Amina pour la protection de l'enfance.

Quant aux projets en cours de mise en oeuvre dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, il s'agit de quatre projets d'un budget de 2 MDH, dont 1,417 MDH au titre de la contribution de l'INDH, portant sur le soutien aux activités génératrices de revenus dans le domaine de la pêche (acquisition de 5 bateaux), l'animation de la plateforme de la jeunesse et le soutien à l'entrepreneuriat.

Le programme de promotion du capital humain pour les générations montantes porte sur 10 projets d'un coût de 4,702 MDH, concernant principalement le soutien scolaire, l'acquisition de matériel médical au profit de l'hôpital provincial Hassan II et les centres de santé, l'accompagnement et la gestion de la Maison des enfants de Tan-Tan, ainsi que la réhabilitation et l'équipement de l'espace de l'éveil littéraire et artistique.

M. Chedali a indiqué que cette réunion est une opportunité pour présenter et discuter de l'état d'avancement des projets de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain en cours de mise en oeuvre dans la province, mettant l'accent sur le soutien apporté par les autorités provinciales à la réalisation de ces projets en vue de contribuer au développement de la province de Tan-Tan et au succès de ce chantier royal de grande importance.

Il a relevé que la mise en oeuvre de la troisième phase de l'INDH repose sur une approche renouvelée dont l'objectif est de consolider et d'améliorer les acquis tout en réorientant les programmes vers la recherche de la promotion du capital humain, la prise en charge des générations montantes et le soutien aux personnes vulnérables.

Et de préciser que la province de Tan-Tan a connu le lancement de plusieurs projets ciblant de larges catégories sociales, à travers le plan provincial pluriannuel de développement humain 2021-2023, doté d'un budget de 30 MDH.