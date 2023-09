Maroc: Forum des narrateurs - L'Académie Morocco Storytelling remet le Bouclier d'excellence à l'Institut du patrimoine de Sharjah

Sharjah — L'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel" a remis, mercredi dernier à Sharjah, le Bouclier d'excellence à l'Institut du patrimoine de Sharjah en tant que meilleure institution contribuant à la préservation et au développement du patrimoine culturel.

La présidente de l'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel", Najima Ghazali Tay Tay, a remis le Bouclier lors d'une cérémonie organisée dans le cadre de la vingt-troisième édition du Forum international des narrateurs de Sharjah, tenue sous le thème «Histoires des plantes» avec la participation de 47 pays dont le Maroc.

Le couronnement de l'Institut du patrimoine de Sharjah intervient également au vu de sa grande implication dans le soutien aux activités de l'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel" et sa contribution à la réalisation de ses objectifs.

Le Maroc a été représenté à cette édition, au cours de laquelle le Qatar est l'invité d'honneur, notamment par la présidente de l'Académie internationale "Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel", Najima Ghazali Tay Tay, qui s'est exprimée sur le thème «L'arbre dans l'imaginaire populaire marocain», et le critique, chercheur et universitaire Saïd Yaqtine, qui a abordé le thème «Les plantes dans la biographie populaire arabe».

La participation marocaine a été marquée également par la présence de Fatima Zahra, qui a axé son intervention sur «La plante de la mort et de la vie : les plantes, le secret de la guérison et de l'immortalité dans le récit populaire et la légende», en plus de la présentation «des histoires du henné dans la culture populaire marocaine» du chercheur Habib Naciri.

Le programme du forum comportait près de dix séances de débats et d'échanges axés sur la protection du patrimoine culturel, les histoires des plantes dans le patrimoine des Emirats, les plantes dans la littérature populaire et leur utilisation dans la médecine, la décoration et le commerce, ainsi que le symbolisme de la présence des plantes dans le récit arabe, dans le patrimoine des peuples, et dans l'imaginaire arabe, etc.

Le Forum s'est distingué notamment par un stand pour les dédicaces et le lancement des publications, un pavillon pour l'École internationale du conte et un pavillon pour les espaces de contes.

La 23ème édition du forum a été ponctuée par un programme intellectuel riche en connaissances populaires, une campagne sur le patrimoine culturel, un café culturel et des histoires de plantes, à travers des approches qui cherchent à explorer les trésors et les composantes du patrimoine et à discuter de sujets scientifiques étroitement liés aux histoires des plantes aux Émirats, dans le Golfe Persique et dans le monde arabe.