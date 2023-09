Algérie: Le ministre de l'enseignement supérieur inaugure 2.000 places pédagogiques et une résidence universitaire à Guelma

GUELMA — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a inauguré samedi au nouveau pôle de l'Université 8 mai 1945 de Guelma, 2.000 nouvelles places pédagogiques et une résidence universitaire dans le cadre de l'ouverture officielle de l'année universitaire 2023-2024 en présence des autorités locales de la wilaya.

Les places pédagogiques inaugurées au nouveau pôle universitaire 6.000 places ont été réservées pour accueillir la faculté des sciences de la santé qui ouvre ses portes pour la première fois dans la wilaya à travers l'ouverture de la formation, dans une première étape, des spécialités en rapport avec le traitement thermal et physique et naturel.

Sur place, le ministre a indiqué que l'ouverture d'une annexe de la faculté de médecine n'est cependant pas à l'ordre du jour pour inexistence des conditions suffisantes.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'inspection de l'institut des télécommunications d'une capacité de 2.000 places au nouveau pôle universitaire, M. Baddari a indiqué que ces nouvelles infrastructures reflètent les efforts déployés par l'Etat dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour faire de l'université la locomotive du développement de la société et de l'économie dans le pays.

Le ministre a rappelé encore une fois l'effort "énorme et exceptionnel" déployé par les pouvoirs publics au titre de la nouvelle année universitaire s'agissant du recrutement des enseignants, précisant que le nombre global des employés dans le corps de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dépasse les 10.000 nouveaux employés dans le grade d'enseignant assistant catégorie « B » dans divers domaines et filières de spécialités et grade d'enseignant assistant hospitalier et enseignants dans les centres de recherche.

Il a rappelé que la moyenne nationale dans le domaine de l'encadrement passera, grâce à ce nombre global de nouveaux employés, d'un enseignant pour 25 étudiants à un enseignant pour 22 étudiants, ce qui représente un grand bond dans le secteur.

S'agissant des infrastructures à caractère social réservées à l'hébergement, le ministre a procédé à l'inauguration d'une nouvelle résidence universitaire d'une capacité de 1.000 lits équipée de tous les moyens et structures nécessaires, puis il a inspecté une autre résidence d'une capacité de 2.000 lits dont les travaux ont été achevés portant la capacité globale d'hébergement à l'université à plus de 13.000 lits.

En plus de l'inauguration d'infrastructures, le premier responsable du secteur a inspecté le pôle d'innovation et a inauguré l'incubateur de l'université Abdaoui Mohamed au groupe universitaire Souidani Boudjemaâ où il s'est enquis des différents projets innovants des étudiants qui ont transformé leurs projets en produits commercialisés, conribuant ainsi a r créer la richesse et le dynamisme économique dans la région.

M.Baddari avait donné au cours des festivités d'inauguration officielle de la nouvelle année universitaire à la salle des conférences Saci Benhamla,une conférence inaugurale de la nouvelle année universitaire intitulée "université innovante au service de l'Algérie émergente" en présence des recteurs de plusieurs universités du pays.

La conférence du ministre a été suivie par les autres recteurs via la technique de visioconférence durant laquelle il a rappelé les bonds importants réalisés par l'université algérienne dans les domaines de l'innovation et la création de la richesse.