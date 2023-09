Angola: Commémoration - L'ambassade d'Angola rend hommage à António Agostinho Neto

L'ambassade d'Angola a organisé, le 23 septembre à Brazzaville, une cérémonie commémorant la Journée du héros national sous le thème: « Ensemble pour le développement de l'Angola ».

Dans son discours prononcé en présence d'autres diplomates accrédités au Congo et plusieurs invités de marque, l'ambassadeur d'Angola , Vicente Muanda, a mis en exergue les qualités politiques, humaines et culturelles du premier président de ce pays, le Dr António Agostinho Neto, né le 17 septembre 1922, à Kaxicane, municipalité de Catete, aujourd'hui province de Luanda.

« En son honneur, fruit de ses actes en faveurs des angolais, sa date de naissance a été consacrée comme la journée du fondateur de la nation et du héros national, un moyen de perpétuer les principes, les idéaux, les enseignements de tous ceux qui se sont battus pour la cause de la libération nationale », a déclaré le diplomate angolais.

Pour l'ambassadeur, les enseignements d'António Agostinho Neto sont toujours vivants, et « aujourd'hui, avec la force du passé et du présent, grâce à la direction du président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, l'Angola cherche à devenir un modèle de stabilité politique dans la région et dans le continent africain. »

L'ambassadeur a également fait savoir que cette journée est une occasion de rendre hommage aussi « aux meilleurs enfants d'Afrique », tels que Marien Ngouabi, Nelson Mandela, Sam Mujoma, et tous ceux qui se sont battus et sacrifié leur vie « pour que nous soyons finalement libres et indépendants ».

Le diplomate Vicente Muanda a, par ailleurs, relevé l'appui et le soutien des autorités congolaises dans la lutte du peuple angolais pour son indépendance et sa liberté. En raison de ce passé historique et en particulier du rôle joué par le peuple congolais pour soutenir la lutte de libération nationale du peuple angolais, l'Angola, a-t-il assuré, « cherche à maintenir d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la République du Congo ».

« Nous saluons les efforts et le soutien du gouvernement congolais et en particulier, de son excellence monsieur le président de la République Denis Sassou N'Guesso, de plusieurs autres autorités, et de l'aéroport António Agostinho Neto de Pointe-Noire et pour le placement du buste de ce dernier dans cet important axe de communication d'Afrique Centrale », a conclu l'ambassadeur d'Angola.

Signalons que les festivités marquant la commémoration en l'honneur d'António Agostinho Neto ont débuté, le 17 septembre à Pointe-Noire. A Brazzaville, elles ont été marquées par une exposition photos qui retrace les activités et les oeuvres du héros national.

Le Dr António Agostinho Neto a été président de l'Angola de novembre 1975 au 10 septembre 1979, date de son décès à Moscou, des suites d'une maladie. Tous les ans en Angola, le 17 septembre est une journée réservée à des moments de rassemblement, à des colloques et à d'autres activités de la dimension de Neto. La journée est également une reconnaissance de son engagement dans la libération de l'Angola, en particulier, et du continent africain, en général.