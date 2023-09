Sénégal: La solidité et la stabilité du tunnel de Soumbédioune ne sont pas remises en cause, selon le ministère des Infrastructures

Dakar — Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a assuré samedi que les mesures de correction des anomalies détectées au niveau du tunnel de Soumbédioune allaient être immédiatement prises afin de garantir la sécurité de l'ouvrage dont la solidité et la stabilité n'étaient pas remises en cause.

"Toutes les mesures de surveillance et de corrections des anomalies détectées sur l'ouvrage seront, comme d'habitude, immédiatement prises afin de garantir la sécurité et la qualité de la circulation dans le tunnel de Soumbédioune", a indiqué le ministère dans un note d'information transmise à l'APS.

De nombreux citoyens à travers des messages et des vidéos partagés sur les réseaux sociaux ont lancé une alerte sur la sécurité du tunnel en raison notamment de suintements d'eau notés sur une partie de la dalle.

"Le tunnel fait l'objet d'une surveillance permanente par l'AGEROUTE qui est assistée, au quotidien, par la société VICAS et le bureau de contrôle APAVE auxquels elle est liée par contrats", a rappelé le ministère des Infrastructures.

Il fait savoir que dans la nuit du jeudi 21 septembre 2023 à 23 heures, le gouverneur de la Région de Dakar, le préfet du département, le secrétaire général du ministère et des techniciens de l'AGEROUTE ont effectué une mission d'inspection du tunnel de Soumbédioune.

Le lendemain (vendredi), une seconde visite technique a été effectuée par les équipes de l'AGEROUTE en présence de VICAS et APAVE, a indiqué le ministère qui dit avoir constaté des occupations anarchiques, des activités commerciales, des stockages de matériels de pêche, des ateliers de réparations de pirogues et de menuiseries, des dépôts d'ordures et autres pratiques, favorisant ainsi la stagnation.

"Cela combiné au défaut de nettoyage et l'accumulation de sable et ordures, expliquent en grande partie les suintements notés sur la dalle intermédiaire du tunnel", a fait observer le ministère des Infrastructures qui fait état de quelques fissures et des suintements localisés sur les parois.

Le département ministériel en charge des infrastructures promet qu'à la suite de ces visites, des mesures seront mises en oeuvre sans délai.

Il s'agit d'une reprise de l'enrobage sur les points endommagés de l'ouvrage, du renforcement ou la réparation des parois du tunnel pour les zones dégradées.

Parmi les mesures figurent également le déguerpissement de toutes les occupations au-dessus du tunnel afin de permettre la réalisation d'un dallage destiné à renforcer l'imperméabilité de la partie supérieure de l'infrastructure et la réalisation d'un système d'assainissement fonctionnel du niveau supérieur du tunnel et d'une une canalisation pour drainer les eaux d'infiltration vers l'exutoire.