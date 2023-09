Nigeria: Leicester City - Wilfred Ndidi dément les rumeurs de son départ chez Foxes

Wilfred Ndidi a déclaré qu'il restait attaché à Leicester City malgré les rumeurs constantes le liant à un départ du club. Le milieu de terrain a été lié à un départ du King Power Stadium cet été après la relégation des Foxes en Sky Bet Championship la saison dernière.

L'international nigérian a toutefois choisi de rester au club malgré des offres alléchantes de l'Arabie saoudite et de la Turquie. Le joueur de 26 ans a déclaré que l'idée de quitter les anciens champions de Premier League ne lui avait jamais traversé l'esprit.

L'ancien joueur de Genk a également exprimé sa satisfaction quant au travail du nouveau manager Enzo Maresca.

« Pour être honnête, non. Quand il (Enzo Maresca) est arrivé, il a essayé d'expliquer sa philosophie et la simplicité du jeu et j'ai l'impression que c'est quelque chose dont je peux m'inspirer. J'ai été ouvert d'esprit pour essayer d'en apprendre plus sur sa philosophie et son style de jeu et ça se passe bien. Je suis heureux d'être ici. Je suis heureux d'être ici. Je n'ai jamais voulu partir. Parfois, je voyais les nouvelles et je riais parce que ce n'était pas vrai. », a déclaré Ndidi sur le site officiel du club.