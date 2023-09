Algérie: Rentrée universitaire 2023-2024 - Ouverture de nouvelles spécialités et renforcement des staffs pédagogiques dans les universités de l'Est

CONSTANTINE — La rentrée universitaire 2023-2024 dans les wilayas de l'Est du pays samedi a été marquée par l'ouverture de nouvelles spécialités devant contribuer à la consolidation de la cartographie de la formation et également le renforcement des staffs pédagogiques à travers le recrutement de nombre considérable d'enseignants dans les universités de ces wilayas.

Dans la wilaya d'Annaba la nouvelle rentrée universitaire a vu l'application du système de numérisation dans les activités pédagogiques et de services en plus de la consolidation des offres de formation dans les filières techniques, technologiques et de l'informatique avec l'introduction "pour la première fois" de l'offre de formation à distance dans la filière automatisme et biotechnologie et le double cursus (double formation) en informatique et automatisme.

A M'Sila, l'université Mohamed Boudiaf a été renforcé par 189 nouveaux enseignants retenus dans le cadre de la dernière opération de recrutement directe pour les doctorats, a indiqué le recteur de cette université le professeur, Amar Boudelaâ qui a précisé que le nombre des enseignants dans cette université a été revu à la hausse atteignant 1.704 enseignants devant encadré plus de 28.000 étudiants.

Plus de 15.000 étudiants dont 2.600 nouveaux étudiants répartis sur 6 facultés et deux instituts ont rejoint les bancs de l'université Larbi Tébessi de Tébessa dont le staff pédagogique a été consolidé par le recrutement de 88 enseignants assistants catégorie "B".

A l'université 20 août 1955 de Skikda, plus de 27.469 étudiants dont 6.139 nouveaux inscrits ont rejoint les bancs de cette université qui a été renforcée au titre de l'actuelle saison universitaire par une annexe des sciences médicales accueillant 470 étudiants.

Dans la wilaya de Mila, 10.932 étudiants dont 2.300 nouveaux étudiants ont rejoint les bancs de l'université Abdelhafid-Boussouf où de nouvelles spécialités relatives aux cursus Licence et Master ont été introduites en plus d'une formation pour la première fois dans le cursus d'ingénieur d'Etat dans les filières de génie mécanique, génie civil, et génie des procédés, alors que le staff pédagogique a été renforcé par 87 enseignants recrutés dernièrement.

A l'université Abbès Laghrour de Khenchela, la nouvelle rentrée universitaire a été marquée par l'ouverture de nouvelles spécialités comme ingénieur en sciences agricoles, génie des procédés, électrotechnique, génie civil, génie mécanique, production animale et contrôle de la qualité ainsi que l'intelligence artificielle IA, et sciences psychologiques clinique entre autres.

L'université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj BouArréridj a vu l'ouverture de plusieurs spécialités qui vont au diapason avec les besoinsdes temps actuels et les métiers de l'avenir comme ingénieur en génie civil et électrotechnique, génie mécanique, génie des procédés, informatique, agriculture, robotique et l'intelligence artificielle.

Dans l'université Mohamed Kheidar de Biskra, plus de 30.000 étudiants dont 6.000 nouveaux étudiants ont rejoint les bancs des études et seront encadrés par 1.578 enseignants universitaires dont 204 enseignants recrutés au titre de la nouvelle saison universitaire.

Pour rappel, la rentrée universitaire 2023-2024 a eu lieu dans de bonnes conditions à travers les différentes infrastructures du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des wilayas de l'Est du pays.