Egypte: Ligue 1 - Mostafa Mohamed et Moses Simon participent à la victoire du FC Nantes contre Lorient

Festival de but entre le FC Nantes et le FC Lorient ce samedi à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Alors qu'ils recevaient leur adversaire à la Beaujoire, les Canaris se sont imposés 5-3 grâce notamment à deux buts de Mostafa Mohamed et de Moses Simon.

Alors que le FC Nantes menait 2-1 grâce à Matthis Abline (42e) et Eray Comert (46e), Mostafa Mohamed permettra à son équipe d'enfoncer le clou à la 55e minute. Après le 4e but nantais de Florent Mollet (83e), Moses Simon a fini le festival nantais par un cinquième but à la 90e sur penalty.

Au final, le FC Nantes l'emporte sur le score de 5-3. C'est le 5e but de la saison de Mostafa Mohamed. Quant à Moses Simon, il en est à son deuxième but cette saison.