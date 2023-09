Angola: La femme rurale louée pour son rôle dans l'agriculture familiale

Ondjiva (Angola) — Le rôle joué par les femmes dans la promotion du développement rural et de la sécurité alimentaire des populations a été salué ce samedi, par l'administratrice adjointe pour le secteur politique, social et communautaire de la municipalité de Cuanhama, province de Cunene, Antonieta Gerson.

Intervenant au Forum municipal des femmes rurales, qui a eu lieu dans la commune d'Oshimolo, la responsable a reconnu le rôle que les femmes rurales jouent au sein des communautés pour soutenir les familles et le développement économique et social du pays.

Elle a affirmé l'enregistrement de plus en plus d'un nombre considérable de femmes dans la pratique de la production agricole, dans l'éducation des enfants, dans la préservation des maisons, dans la conservation des valeurs culturelles et au-delà.

Dans cette voie, il est essentiel qu'elles embrassent l'associativisme, créant des coopératives agricoles pour rejoindre les processus de financement et tirer parti du processus de diversification de l'économie.

Pour sa part, le directeur de l'action sociale, les anciens combattants et les vétérans de la patrie, Ermelinda Alfredo, a déclaré que l'événement, qui a rassemblé des femmes des cinq communes, vise à contribuer à l'amélioration de l'exécution des mesures de développement rural, des programmes et des stratégies.

Selon la responsable, l'intention est de dialoguer avec les femmes, d'entendre les préoccupations, les propositions et les suggestions, de promouvoir la participation et l'oeuvre collective coordonnée parmi tous les intervenants de l'environnement rural.

Il a également souligné la promotion de l'image et la contribution des femmes dans les zones rurales, encourageant les associations des paysans et des coopératives à réfléchir sur le rôle des femmes dans les zones rurales et l'agro-affaire et la production alimentaire.

Sous la devise Femme dans l'environnement rural - clé du développement", le forum discute des sujets de la participation des femmes rurales au coopérativisme et de l'importance de l'agriculture familiale.

Avec 360 mille 491 habitants, la municipalité de Cuanhama est administrativement divisée par les communes d'Ondjiva, Mongu, Nehone, Evale et Oshimolo.