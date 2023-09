Afrique: Doucouré tourne le dos à la sélection du Mali, « je n'ai pas aimé »

Abdoulaye Doucouré s'est exprimé sur sa première expérience en sélection des Aigles du Mali. Le joueur met déjà sa carrière internationale entre parenthèses.

Le milieu de terrain d'Everton a joué jusqu'en 2014 pour l'équipe des jeunes de la France, où il est né. Cependant, son appel au sein des Bleus a duré toute une vie. Finalement, Doucouré a décidé de jouer pour l'équipe nationale de ses origines. Cela lui a permis de disputer deux matchs pour les Aigles du Mali. Une mauvaise expérience selon le joueur.

« Aujourd'hui, j'ai fait une petite pause concernant l'équipe nationale, car il y a eu quelques incidents lorsque j'étais là-bas pour les qualifications pour la Coupe du monde. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas aimées », déclare Doucouré dans une vidéo postée sur le web.

« Je ne demande pas de choses révolutionnaires. Je ne peux pas trop juger, mais pour ma part, quand j'y suis allé, ce n'était pas un souvenir inoubliable. Je suis vraiment venu dans le but d'aider l'équipe et je n'ai pas forcément ressenti ça quand j'étais là-bas », regrette la star d'Everton après ses débuts avec le Mali contre la Tunisie, lors des barrages de la Coupe du monde 2022.

« J'ai 30 ans, je dois prendre soin de mon corps et ne pas me blesser. J'ai eu deux blessures graves dans ma carrière, donc je ferai attention à ne pas en avoir une troisième. J'ai ma situation contractuelle avec Everton. Il ne me reste qu'un an de contrat, c'est un peu compliqué pour moi », se justifie Doucouré.

« Aujourd'hui, je me demande si je vais revenir ou non en sélection. Je l'ai communiqué aux dirigeants, ils connaissent ma position. Je leur ai demandé un temps de réflexion et, courant septembre, je déciderai si je souhaite ou non continuer avec l'équipe nationale », poursuit le milieu de terrain.