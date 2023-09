Congo-Kinshasa: Présidentielle de décembre 2023 - Cinq candidatures déjà déposées à la CENI

Depuis que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni ) a officiellement convoqué, le 1er septembre, l'électorat pour la présidentielle de décembre 2023, les choses ont l'air de stagner.

Alors qu'ils étaient astreints à déposer leurs candidatures à partir du 9 septembre au Bureau de réception et de traitement de candidatures, les candidats présidents de la République ne font pas montre d'empressement. À onze jours de la fin du dépôt des candidatures dont la clôture est censée intervenir le 8 octobre prochain, le constat est alarmant. Seulement cinq candidatures sont enregistrées à ce jour à la Ceni nonobstant les incessants appels aux candidats leur demandant de parer au plus pressé, pour des raisons d'ordre, plutôt que d'attendre le dernier jour.

Les candidatures déjà répertoriées sont celles d'Augustin Matata Ponyo, Constant Mutamba, Rex Kazadi, Radjabho Tebabho et Jo Sekimonyo Mutabazi. À en croire le porte-parole de la Centrale électorale, vingt-quatre autres dossiers de candidature ont été retirés et jusqu'à ce jour les concernés ne font aucun signe de vie. Parmi les candidats déclarés à la présidentielle qui n'ont pas encore déposé leurs dossiers à la Ceni figurent Franck Diongo Shamba, Bernadette Tokwaulu Aena, Marie-Josée Ifoku, Jean-Claude Baende, Delly Sessanga, Moïse Katumbi, Corneille Naanga et Félix Tshisekedi.

%

La Ceni échange avec les parties prenantes

Et pendant que les candidats présidents tergiversent encore pour officialiser leur candidatures, la Centrale électorale vient de clôturer ses consultations entamées depuis mercredi avec les parties prenantes au processus électoral. Plus de neuf cents participants (partis, regroupements politiques, société civile etc) ont pris part part à ces discussions qui se sont cristallisées autour de divers sujets: publication des listes électorales, cartographie des bureaux de vote, accréditations des témoins, mode de dépouillement etc. Le but affiché pour la Ceni était de mettre à la disposition des parties prenantes au processus électoral un maximum d'informations y relatives. D'autres rendez-vous similaires sont d'ailleurs prévus, notamment avant le début de la campagne électorale le 19 novembre.