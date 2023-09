Maroc: Taourirt - Examen des mesures proactives pour atténuer les effets de la vague de froid

Taourirt — Une réunion de travail, axée sur une batterie de mesures anticipatives et préventives à adopter dans le cadre du plan provincial d'atténuation des effets de la vague de froid en prélude la saison hivernale, a été tenue récemment au siège de la préfecture de la province de Taourirt.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, a été l'occasion pour s'arrêter sur l'ensemble des actions menées et des mesures adoptées dans l'optique d'une mise en application optimale de ce plan pour le bien-être des populations des zones ciblées.

"L'ensemble des services concernés seront mobilisés en vue d'élaborer un plan d'action axé sur la rapidité et l'efficacité des interventions", a indiqué M.Touijer, notant qu'il sera procédé à la mise à jour de la base des communes et douars ciblés, en vue d'assurer la disponibilité des interventions en cas d'événements météorologiques exceptionnels.

Cinq communes territoriales sont concernées par ces mesures, à savoir Tancherfi, Atef, Sidi Ali Belkacem, Ouled Mhamed et Sidi Lahssen, totalisant 13 douars et quelque 1.072 ménages, a-t-il expliqué.

Les moyens d'intervention, notamment des engins et matériels adéquats seront mobilisés par les services de l'Équipement et les collectivités territoriales, pour l'ouverture des routes et pistes susceptibles d'être interrompues en cas d'intempéries.

De même, il a été décidé de mobiliser les unités mobiles médicales et paramédicales, et de recenser les femmes enceintes pour une éventuelle prise en charge dans les maisons d'accouchement les plus proches, outre l'aménagement des aires de poser pour les hélicoptères.

Parmi les mesures prises, figurent également l'actualisation des besoins pour la distribution de denrées alimentaires aux habitants des zones enclavées de cette province, la prise en charge des personnes sans-abri dans les centres d'hébergement, ainsi que la sensibilisation de la population des zones à risques et du maintien d'un contact permanent avec les personnes relais.