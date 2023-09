Congo-Kinshasa: La CENI publie la liste définitive des candidatures à la députation nationale

La liste définitive des candidatures à la députation nationale a été publiée ce samedi 23 septembre. La CENI a annoncé sa décision dans un communiqué rendu public ce même samedi à Kinshasa.

Par la même occasion, la Commission électorale nationale indépendante renseigne que des 242 requêtes déposées auprès de la Cour constitutionnelle, 141 ont été jugées recevables et fondées, 43 recevables et non fondées et 68 irrecevables.

Sur les requêtes jugées recevables et fondées, la Cour constitutionnelle a ordonné l'enregistrement de quatre partis et regroupements politiques qui sont : Alliance des Congolais pour la refondation de la Nation, Amour du Prochain et de la Patrie Congo, Front Patriotique 2023 et Nouvelle Génération Consciente.

Les listes définitives des candidatures à l'élection des députés nationaux sont affichées aux Antennes de la CENI du ressort de chaque circonscription électorale et sont disponibles sur le site www.ceni.cd.

Par ailleurs, la CENI ajoute que conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la campagne électorale est prévue du 19 novembre au 18 décembre 2023.