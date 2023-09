Sénégal: Al Ahli - Edouard Mendy réagit à son mauvais début de saison !

Auteur d'une prestation calamiteuse lors de la défaite d'Al Ahli face à Al Nassr, Edouard Mendy a réagi à la fin du match.

L'ancien portier de Chelsea peine à retrouver sa forme d'antan. Le Sénégalais enchaîne les mauvaises performances pour ses débuts avec le club saoudien Al Ahli. Hier vendredi, face à Al Nassr, le champion d'Afrique n'était pas exempt de tout reproche. Il a encaissé 4 buts qui ont malheureusement permis à son équipe de s'incliner 4-3.

A la fin du match, Mendy s'est remis en cause et a promis de plus travailler afin de redevenir le bon gardien de but qu'il était jadis.« Je ne suis pas content sur le plan personnel, je ne suis pas content d'encaisser des buts et de perdre, et bien sûr je dois travailler ».