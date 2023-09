Algérie: Les wilayas de Constantine et de Skikda commémorent le 67ème anniversaire de la mort du Chahid Zighoud Youcef

CONSTANTINE — Les wilayas de Constantine et de Skikda ont commémoré samedi, le 67e anniversaire de la mort du Chahid Zighoud Youcef (1921-1956), architecte de l'offensive du Nord-constantinois, le 20 août 1955.

Dans la wilaya de Constantine, les autorités locales civiles et militaires et les membres de la famille révolutionnaire se sont rendues au cimetière des Martyrs de la commune de Zighoud-Youcef où, après la levée des couleurs nationales et la lecture de la Fatiha du Coran, une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la stèle érigée à la mémoire du Chahid.

Le secrétaire de wilaya de l'Organisation des enfants de Chouhada, Djamel Assas, a souligné que Zighoud Youcef, en organisant l'offensive historique du 20 août 1955 dans le Nord-constantinois, a donné un coup d'accélerateur à la Révolution tout en exauçant son voeu et celui de ses compagnons, de venger le martyr Didouche Mourad, tombé au combat, le 18 janvier 1955, durant la bataille du douar Souadek, près du village qui s'appelait alors Condé-Smendou, non loin de Constantine.

Il a ajouté que Zighoud Youcef dont le village de l'ex-Condé-Smendou porte le nom, a également "contribué au desserrement du siège de la région de Kabylie, en plus de restaurer le prestige et la grandeur de la lutte de libération nationale triomphante".

M.Assas a également évoqué le rôle déterminant de l'offensive du Nord-constantinois dans l'internationalisation de la question algérienne aux Nations Unies.

La commémoration a donné lieu à l'organisation d'une exposition de photographies historiques, au Centre de loisirs Bouchriha-Boularès, dans la commune de Zighoud-Youcef, ainsi qu'à des témoignages vivants de moudjahidine sur le parcours du héros.

Dans la wilaya de Skikda, une délégation composée des autorités civiles et militaires et de la famille révolutionnaire, conduite par le wali, Mme Houria Meddahi, s'est rendue devant la stèle commémorant le martyre de Zighoud Youcef, dans la région de Hamri (commune de Sidi-Mezghiche) où elle recueillie à la mémoire du Chahid et déposé une gerbe de fleurs.

A cette occasion, des conférences ont été animées par des chercheurs universitaires, à la bibliothèque communale de Sidi-Mezghiche, consacrées à la personnalité de Zighoud Youcef.

M.Mohamed Kouissem, professeur d'Histoire de l'Université de Skikda, a abordé la biographie du martyr et les grandes étapes de son combat.

Ce chercheur a particulièrement insisté sur le génie dont avait fait preuve Zighoud Youcef en planifiant et en préparant l'offensive du 20 août 1955.

M.Kouissem a rappelé que Zighoud Youcef, né le 18 février 1921 dans le village de Condé-Smendou qui porte aujourd'hui le nom du Martyr, est entré très jeune à l'école primaire, et a fréquenté des écoles coraniques pour apprendre la langue arabe, la religion islamique et mémoriser le Saint Coran.

Il a également rappelé que le Chahid a commencé la lutte au sein du Parti du peuple algérien (PPA) à l'âge de 17 ans, avant de rejoindre les rangs du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, pour devenir plus tard un membre actif de l'Organisation spéciale.

Il a été membre du Groupe historique des 22, où il a participé aux préparatifs du déclenchement de la Guerre de libération nationale durant laquelle il fut l'adjoint de Didouche Mourad avant de lui succéder à la tête de wilaya II historique.

A son retour du Congrès de Soummam, tenu le 20 août 1956, pendant qu'il se déplaçait pour réorganiser les rangs des Djounoud et expliquer les décisions du Congrès, il a été pris dans une embuscade, au lieu-dit El Hamri, sur les hauteurs de Sidi-Mezghiche, et tombé au champ d'honneur le 23 septembre 1956 à l'âge de 35 ans.