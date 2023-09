Nigeria: Je veux que chaque enfant soit enthousiasmé par l'éducation

interview

-- La DJ nigériane de renommée internationale Cuppy s'exprime à l'occasion de la Journée internationale de la Paix.

Florence Otedola, plus connue sous le nom de DJ Cuppy, était présente la semaine dernière au siège des Nations Unies à New York pour participer aux événements commémorant la Journée internationale de la paix, célébrée cette année le 21 septembre. Lors d'un entretien avec Kingsley Ighobor, elle a parlé de ses activités philanthropiques et a insisté sur le fait que chaque enfant mérite d'être éduqué. En voici des extraits :

Afrique Renouveau : Pourquoi êtes-vous ici au siège des Nations Unies ?

DJ Cuppy : C'est un plaisir absolu d'être ici. Je m'appelle DJ Cuppy, également connue sous le nom de Florence Otedola. Je suis une DJ internationale et une philanthrope, mais surtout une fervente partisane et avocate de l'ODD 4 (éducation de qualité) et de l'ODD 5 (égalité des sexes). J'ai été invitée ici à New York pour participer aux activités de la Journée internationale de la Paix. J'étais une jeune Nigériane avec des rêves à portée locale, mais l'éducation a fait de moi, à 30 ans, une femme avec une vision globale. Comme vous le savez, le siège des Nations Unies est très éloigné de Lagos, où je suis née et qui est l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique. Ce qui me différencie de la plupart des jeunes Nigérians, c'est l'accès à l'éducation. Au Nigeria, l'éducation est considérée comme un privilège, c'est pourquoi j'ai à coeur de relever ce défi.

Que faites-vous à ce sujet ?

Je fais beaucoup de choses. J'ai créé la Fondation Cuppy il y a six ans et, à ce jour, nous avons aidé plus de 50 000 étudiants nigérians à accéder à l'éducation. La philanthropie est une expérience ; il ne s'agit pas seulement de charité, il ne s'agit pas seulement de donner, il s'agit aussi d'apprendre. L'une des choses que j'ai apprises jusqu'à présent, c'est que je me suis lancé dans l'environnement nigérian en pensant que je devais simplement fournir des outils éducatifs. Dans le nord du pays, en particulier, de nombreuses jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation. J'ai donc récemment concentré mes efforts sur les États de la région, notamment Katsina et Borno.The Cuppy Foundation funds a stabilization center in Maiduguri [capital of Borno State]. There are insurgent and terrorist activities in that region. Unfortunately, when you go there, you can't just give a sick child a book; you also have to make sure the child is well.

La Fondation Cuppy finance un centre de stabilisation à Maiduguri (capitale de l'État de Borno). Cette région est le théâtre d'insurrections et d'actes terroristes. Malheureusement, lorsque vous vous rendez sur place, vous ne pouvez pas vous contenter de donner un livre à un enfant malade ; vous devez également vous assurer que l'enfant se porte bien.

Leur donnez-vous des livres ?

Non, en fait. Nous voulions leur donner des livres, mais nous avons découvert qu'ils avaient d'abord besoin de soins de santé primaires. C'est ainsi que tous les ODD sont interconnectés. Une fois que nous nous sommes occupés de leur santé, nous passons à l'étape suivante, qui consiste à les éduquer. Vous devez vous assurer que vous ne vous contentez pas de mettre un pansement, mais que vous guérissez la blessure.

Vous vous occupez d'environ 50 000 étudiants, mais il y en a des centaines de milliers, voire des millions, qui ont besoin d'aide. Travaillez-vous avec d'autres partenaires, y compris le gouvernement ?

Nous avons plusieurs partenaires. On ne peut pas agir seul. Il est important de considérer le gouvernement comme un partenaire. Il est important de collaborer. Je vais être honnête avec vous, aider ces enfants à s'instruire est assez éloigné de ma carrière de DJ, mais je veux qu'il y ait plus de Cuppys. Il s'agit de planter une graine. Je suis très fier d'avoir été récemment diplômé de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas mon certificat qui m'a le plus marqué à l'université, c'est le Fonds de la Fondation Cuppy, qui est le tout premier fonds de l'Université d'Oxford destiné aux étudiants africains. De nombreux étudiants à l'étranger manquent de choses simples, comme des vêtements d'hiver ou la possibilité de payer un loyer.Nous nous intéressons donc aux établissements d'enseignement primaire et supérieur. Je veux que chaque enfant soit enthousiaste et passionné par l'éducation.

Comment se passe la transition entre le monde du spectacle et celui de l'éducation ?

Je concilie les deux. Je ne pense pas qu'il faille nous mettre dans une case. Je ne pense pas qu'un DJ ne puisse pas avoir un impact positif sur le monde, et je ne pense pas qu'un philanthrope ne puisse pas faire de la musique. Les Nations Unies en sont un excellent exemple. Non seulement elles m'ont invité à parler, mais elles m'ont aussi invité à jouer de la musique.

Parlez-nous de votre partenariat avec les Nations Unies.

L'ONU est une organisation tellement importante que je suis fière de m'engager dans ses différents aspects. Plus récemment, j'ai été inspirée par le travail du PNUD au Nigeria. Nous devons penser au niveau mondial, mais aussi au niveau local. C'est extraordinaire. Je ne peux qu'espérer que cela incitera davantage de Nigérians à s'engager auprès de toutes les agences des Nations Unies. C'était agréable de jouer de la musique nigériane pour les gens ici, au siège des Nations Unies, à New York.

Comment s'est déroulée la réception ?

La réception a été fantastique. J'ai joué une de mes chansons préférées, de Zlatan et moi, intitulée "Gelato". J'ai aussi joué des chansons yorubas. Il s'agit de montrer que l'on peut être dans l'industrie de la musique et du divertissement et véhiculer un message positif.

Quelle est votre prochaine étape ?

Je veux poursuivre mon travail philanthropique. Le monde change, pour le meilleur et pour le pire, à certains égards. J'y suis très attentif. Ce qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est de rencontrer des gens du monde entier. Et les Nations Unies offrent une plateforme pour cela. Vous savez, je fais ce que je fais au Nigeria, mais quelqu'un d'autre le fait en Inde, quelqu'un d'autre le fait au Canada ou aux États-Unis. Parfois, lorsque nous ne nous sentons pas très motivés, il faut s'asseoir et prendre conscience de ce que nous pouvons apprendre les uns des autres. J'ai pu rencontrer l'acteur et réalisateur américain Michael Douglas à l'ONU. Il a beaucoup oeuvré pour les Nations Unies et j'ai adoré son message principal aujourd'hui : "La paix commence par moi". En fin de compte, il s'agit de commencer. Les gens me demandent souvent comment j'ai pu faire tant de choses. Vous savez, j'ai commencé - j'ai essayé quelque chose. J'ai essayé de composer ma première chanson. J'ai demandé à aller à l'école. J'ai approché telle ou telle personne. Une grande partie de la grandeur dont nous jouissons dans le monde vient de quelqu'un qui a fait le premier pas !