Algérie: Laagab annonce le parachèvement du projet portant statut particulier du journaliste

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a annoncé samedi à Alger, que son secteur avait parachevé l'élaboration du projet de statut particulier du journaliste, qui sera soumis au Secrétariat général du Gouvernement (SGG).

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture du "Camp des créateurs de contenu" au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal" à Alger, en présence de nombre de membres du Gouvernement, M. Laagab a précisé que "la carte du journaliste professionnel doit être adossée à un statut particulier", rappelant que la loi organique sur l'information renforce le statut du journaliste.

Le ministre a rappelé, par ailleurs, ses rencontres avec les directeurs des établissements médiatiques et des différents acteurs dans le domaine de l'information et de la communication, à l'instar des éditeurs et des syndicats de journalistes, afin d'écouter leurs préoccupations, alors que l'on procède à la finalisation du projet de loi sur l'audiovisuel et du projet de loi relatif à la presse écrite et électronique, ajoutant qu'il sera procédé, par la suite, à "l'installation de l'Autorité de régulation et du conseil de déontologie".

M.Laagab a affirmé que "toutes ces étapes permettront, une fois finalisées, un véritable essor du secteur des médias en Algérie".