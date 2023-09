Algérie: Ligne aérienne Alger/Addis-Abeba - Opportunités prometteuses pour les opérateurs algériens et éthiopiens

ADDIS-ABEBA — Les participants à la rencontre d'affaires algéro-éthiopienne organisée à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, à l'occasion du lancement de la ligne aérienne directe Alger/Addis-Abeba, ont affirmé que cette ligne offrait des opportunités prometteuses aux opérateurs économiques algériens et éthiopiens dans les domaines du tourisme, du commerce, du transport et de l'investissement.

Le représentant du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le chargé d'études et de synthèse, Ouahab Eddine Lahmar, a souligné que le secteur du tourisme bénéficiera grandement de cette ligne aérienne, car elle offre des opportunités de coopération, de partenariat et d'échange d'expériences entre les opérateurs algériens et éthiopiens, et rapproche les professionnels et les accompagne pour relier les portes de l'Afrique du Nord et de l'Est.

De son côté, le directeur des systèmes d'information au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Mehdi Amrouni, a déclaré que cette ligne était une véritable étape pour la promotion des produits nationaux dans un marché prometteur et plein d'opportunités d'investissement. C'est aussi, a-t-il dit, une affirmation de la stratégie algérienne qui vise à gagner une partie du marché en Afrique de l'Est, actuellement monopolisé par les pays asiatiques et européens.

Pour sa part, le directeur de la société de tourisme et de voyages "Sylvie Tour" (Algérie), Yahia Mebdouaa, a déclaré que l'ouverture de cette ligne aérienne cadrait avec la volonté de l'Algérie de se tourner résolument vers l'Afrique et d'exploiter toutes les opportunités disponibles dans tous les domaines pour créer des relations plus larges et jeter des ponts de coopération fructueuse, en particulier dans les domaines du transport, du tourisme et des voyages.

La présence dans les capitales africaines, dont Addis-Abeba, permet aux opérateurs économiques de promouvoir les produits touristiques algériens de près et de les aider à trouver des liens avec des partenaires africains et éthiopiens pour renforcer l'Algérie comme destination touristique pour le marché continental, a-t-il estimé.

De son côté, le directeur de la société éthiopienne "Sheba aviation service", Kassahun K. Yibassa, a souligné l'importance de cette ligne aérienne directe, prévoyant que la présence de la compagnie aérienne algérienne sur le marché éthiopien fera une différence pour les passagers et dans le domaine du transport de marchandises.

"Entre l'Algérie et l'Ethiopie, il y a beaucoup de travail qui nous attend, en particulier dans le domaine du tourisme, pour que cette nouvelle ligne aérienne soit un plus pour le marché éthiopien d'une part et pour le marché du nord de l'Afrique d'autre part. C'est un défi et une opportunité pour nous, y compris pour le développement des importations et des exportations entre les deux pays", a-t-il ajouté.

Outre cette rencontre entre les opérateurs économiques des deux pays, des discussions bilatérales ont été organisées entre le directeur général d'Air Algérie et son homologue éthiopien, ainsi qu'entre les responsables du fret des deux compagnies spécialisées dans le transport aérien de passagers et de marchandises.

Une visite touristique de la ville d'Addis-Abeba a été organisée pour les opérateurs et les journalistes.