Algérie: Baddari préside la cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire 2023-2024

GUELMA — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé samedi à l'université du 8-Mai 1945 de Guelma, en présence des autorités de la wilaya, la cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire 2023-2024.

Lors de la cérémonie, organisée dans la salle de conférencesSassi-Benhamla du pôle universitaire de 5.500 places, le ministre a animé une conférence intitulée "une université innovante au service d'une Algérie émergente", en présence des recteurs de plusieurs universités du pays.

M.Baddari a souligné, au cours de son intervention, à laquelle ont également assisté par visioconférence plusieurs autres recteurs et des walis, que "le développement de l'université pour en faire une locomotive de croissance et un moteur de l'économie nationale est au coeur des préoccupations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a consacré 11 parmi ses 54 engagements à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique".

Le ministre a déclaré que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont favorisé la "création de 117 bureaux d'études afin de générer de la richesse et fournir l'expertise par l'élaboration des études requises par l'économie nationale".

Il a ajouté que cette année a également vu le dépôt de 870 brevets par des chercheurs universitaires, au moment où 200 autres brevets sont attendus.

M.Baddari a souligné également que l'université algérienne, riche de ses étudiants, de ses professeurs et de ses chercheurs, constitue "la force tranquille de la nouvelle Algérie", ajoutant que les institutions du secteur "se concentrent actuellement sur la créativité, l'innovation et l'harmonie entre le système universitaire et le modèle socioéconomique de l'Etat algérien pour générer de la richesse".

Le ministre a également appelé les recteurs des universités à "développer des offres de formation avancée et d'assurer la concrétisation des conventions de partenariat conclus entre universités", tout en appelant les enseignants-formateurs à orienter leurs étudiants "vers des sujets novateurs afin qu'ils puissent créer des richesses".

M.Kamel Baddari a présidé, à l'occasion de sa visite dans la wilaya de

Guelma, le lancement d'une plateforme numérique destinée à concrétiser la stratégie "zéro papier" à l'université du 8-Mai 1945 avant de souligner à ce propos, que le processus de numérisation que le ministère promet à travers toutes ses institutions, "représente une rupture avec les pratiques de gestion du passé, devenues obsolètes".

Le ministre a poursuivi sa visite de travail dans la wilaya de Guelma par l'inspection, à la faculté Souidani-Boudjemaâ, du pôle d'innovation, puis par l'inauguration de l'incubateur d'entreprises et de start-ups de l'université Abdaoui-Mohamed et, enfin, par l'inspection du nouveau pôle universitaire de 6.000 places pédagogiques.

M.Baddari devait également inspecter l'Institut des télécommunications (2.000 places pédagogiques), inaugurer 2.000 autres places pédagogiques à la Faculté des sciences de la santé et une résidence universitaire de 1.000 lits avant d'inspecter le projet d'une cité universitaire de 2.000 lits.