Afrique: Huawei invite l'Afrique à miser sur la technologie pour gérer l'urbanisation et la démographie

Le continent africain est perçu comme un marché émergent par les responsables de Huawei. M. Adnane Ben Halima, Vice-président en charge des relations publiques de Huawei Northern Africa, et M. Edison Xie, Vice-président du Département des Affaires publiques et de la Communication de Huawei l’ont fait savoir lors d’un face à face qu’ils ont eu ce mercredi 20 septembre avec la presse, à Shanghai.

(Envoyée spéciale à Shanghai) - La multinationale Huawei mise beaucoup sur le continent africain dont 70 % de la population a moins de 30 ans. En termes de marché, l’Afrique compte plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, d’où la plus forte population de jeunes dans le monde.

M. Edison Xie, Vice-président du Département des Affaires publiques et de la Communication de Huawei, estime que l’économie numérique en Afrique augmente aussi rapidement que dans les pays asiatique et c’est dans cette optique qu’il faut beaucoup investir dans la jeunesse africaine.

Selon lui, l’Afrique a trois spécificités majeures dont l’émergence, avec un fort potentiel de croissance très prometteuse en termes de croissance économique.

A cela, il y ajoute l’urbanisation, l’exode rural qui est de plus en plus accentué. Ce qui implique un besoin d’infrastructures pour gérer cette urbanisation.

Dans cette dynamique, M. Xie y greffe une population jeune, à qui il faudra donner les moyens nécessaires pour se développer avec les outils digitaux.

A l’en croire, c’est dans ce cadre que Huawei a mis en place des programmes comme « Seeds For The Future », « ICT Academy », l’initiative TECH4ALL, … afin de développer les compétences des talents en Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTICs) pour un meilleur développement de l’Afrique.

En ce qui concerne ces données, M. Ben Halima souligne que : « Un défi se pose, car sans l'adoption de l'outil numérique, la gestion de cette urbanisation massive et de l'augmentation démographique deviendra extrêmement compliquée, surtout en termes de gestion de ressources et gestion de la vie quotidienne. Les TICs représentent donc une opportunité mais aussi un “must” ». Il ajoute que l’écosystème doit miser là- dessus pour gérer cette transformation au niveau du continent africain.

En donnant l’exemple de M-Pesa qui est un système de micro-financement et de transfert d'argent par téléphone mobile au Kenya, dont les services sont utilisés en Europe, en Asie et partout dans le monde, M. Edison Xie pense que c’est vraiment encourageant et inspirant de voir que « l’innovation vient de l’Afrique et s’exporte vers le monde ».

Face à cet intérêt manifeste, Huawei compte investir davantage pour répondre aux attentes du marché africain. Pour ce faire, l’entreprise compte sur ses ressources et sa force constituée de plus de deux cent mille employés, dont les 54% de cet effectif sont consacrés à la Recherche et Développement.



De plus, 25,1 % de son chiffre d’affaires (en 2022) est alloué au même département afin d’offrir les meilleurs services en matière d’innovation et de technologie.

Mr Edison Xie assure que « Huawei est l’entreprise la plus auditée au monde. Elle est totalement transparente et est conforme à tous les standards. »

Bien que le risque zéro n’existe pas, M. Ben Halima a par ailleurs affirmé qu’il est quasiment impossible d’avoir une intrusion extérieure en matière de sécurité. Il ajoute que Huawei travaille avec environ 1500 opérateurs dans le monde et que la gestion du réseau est tributaire aux partenaires.