Maroc: Dakhla, le paradis des amateurs des sports nautiques de glisse

Dakhla — La ville de Dakhla s'est imposée au fil des ans comme le paradis des amateurs des sports nautiques de glisse grâce à ses spots qui ont acquis une renommée internationale.

En effet, la ville de Dakhla et sa région offrent plusieurs spots aux amoureux du kitesurf et de wingfoil adaptés à tous les niveaux, des débutants aux riders les plus expérimentés.

Dakhla, qui accueille jusqu'au 02 octobre le 13e championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023 et la 2e édition du GWA Wingfoil World Cup, est ainsi devenue une destination incontournable pour les sports nautiques de glisse et accueille les plus grands champions du monde de ces disciplines, que ce soit pour participer aux compétitions ou pour s'entraîner et perfectionner leurs performances.

Outre la qualité de ses spots, Dakhla est également réputée pour la régularité de ses conditions météorologiques, notamment un vent constant toute l'année qui fait le bonheur des riders, ainsi que pour ses infrastructures touristiques qui accueillent chaleureusement les sportifs nationaux et internationaux.

A cet égard, la présidente de l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et de la culture, Laila Ouachi a indiqué dans une déclaration à la MAP que la ville de Dakhla sert de modèle pour le développement de la filière « Ocean Waves » qui vise à faire du Maroc une destination phare de sports nautiques, ajoutant que ces sports permettent une attractivité touristique très importante pour la ville et la région.

« Les riders de pays lointains n'hésitent pas à faire de longs voyages pour venir à Dakhla et profiter de ses atouts à la fois techniques pour pratiquer les sports nautiques de glisse mais également ses atouts touristiques et naturelles », a fait remarquer Mme Ouachi, relevant que les riders qui ont participé aux compétitions de kitesurf et de wingfoil sont devenus des ambassadeurs de la ville de Dakhla.

Elle a souligné que la destination Dakhla est désormais connue dans le monde entier en tant que spot idéal pour les sports nautiques de glisse, notant qu'en dix ans, la ville a gagné en notoriété internationale et s'est positionnée comme une destination touristique idéale pour ces disciplines.

Pour sa part, le rider marocain Ali El Baqqali a affirmé que « la ville de Dakhla est la meilleure destination pour pratiquer le kitesurf et le wingfoil au monde, car elle offre une longue saison de vent avec des vagues et des conditions climatiques exemplaires pour la pratique des sports nautiques ».

Il a relevé que Dakhla a une qualité de vagues qu'on ne trouve nulle part ailleurs, grâce à ses trois pointes terrestres qui offrent des vagues pouvant aller jusqu'à 800 m, un phénomène très rare dans les spots de kitesurf et du wingfoil.

Pour le champion marocain, la ville de Dakhla permet aux riders marocains de développer leur niveau, comme en témoigne leurs performances lors des qualifications nationales pour le championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023.

Il a fait savoir que plus de la moitié du plateau international des kite surfeurs viennent à Dakhla deux fois par an pour s'entraîner et profiter de la consistance des conditions climatiques idéales, mais aussi pour la visiter et découvrir les atouts de la ville et de la région.

Pour la Française Zoé Bazile, la ville de Dakhla est un spot incontournable des sports nautiques de glisse et offre toutes les conditions pour une pratique idéale du kitesurf et du wingfoil, ajoutant que le littoral de Dakhla offre des vagues longues et un vent side-off constent, des conditions exemplaires pour les riders du monde entier.

Elle a indiqué que la ville de Dakhla s'est faite un nom au sein de la communauté internationale des riders et est devenue un passage obligatoire pour les pratiquants des sports nautiques de glisse, ajoutant qu'en plus de ces atouts techniques, elle fournit aussi un cadre agréable pour le tourisme de nature.