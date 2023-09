Afrique: Alger - Plus de 200 jeunes participent au 'camp des créateurs de contenu'

ALGER — Le "camp des créateurs de contenu" s'est ouvert samedi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal avec la participation de plus de 200 jeunes venus des quatre coins du pays pour échanger les expériences et proposer un contenu ciblé.

S'exprimant à l'ouverture de cette manifestation qui s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Mohamed Laagab, du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a affirmé dans une allocution que le camp des créateurs de contenu s'inscrit dans le cadre des manifestations des camps d'été pour jeunes organisés en quatre éditions depuis fin août dernier (camp des pionniers des métiers, camp des clubs scientifiques et camp des jeunes bénévoles).

Organisée par le CSJ, cette manifestation a regroupé plusieurs jeunes de talent dans le numérique en vue de moraliser ce domaine et permettre aux jeunes créateurs de contenu de poser leurs préoccupations et propositions au service du pays.

Dans une déclaration en marge de cette manifestation, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a salué le travail accompli par le CSJ qui a pu rassembler 200 jeunes créateurs de contenu des deux sexes pour les accompagner à développer leur contenu au service de la jeunesse et de la patrie.

"La création de contenu est un processus ardu et un noble message", a-t-il estimé, formant le voeu de voir les contenus s'inscrire dans une logique d'édification nationale pour Algérie prospère, et que les internautes fassent preuve d'une bonne attitude.

"L'espace numérique est une société des médias et des informations. On doit y respecter les règles de bonne conduite et d'éthique", précise M. Laagab.

Le ministre a également exprimé le souhait de voir les créateurs de contenu respecter au moins le troisième article de la loi relative à l'information concernant la liberté d'exercer une activité d'information.

Quant au sujet de la création d'une autorité de régulation des créateurs de contenu, le ministre a indiqué qu'elle "est laissée à la société civile, au Conseil supérieur de la Jeunesse et aux créateurs de contenus, car ils sont tenus de s'organiser eux-mêmes" précisant que "s'il est nécessaire d'établirune éthique pour les créateurs de contenu, le secteur les accompagnera".