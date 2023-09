Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Septembre 2023

Niger : Diplomatie- Macron annonce le retour « dans les prochaines heures » de l'ambassadeur français

Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir sur TF1 et France 2 le retour « dans les prochaines heures » de l'ambassadeur français à Niamey, et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année.« La France a décidé de ramener son ambassadeur », a annoncé ce dimanche soir Emmanuel Macron dans un entretien conjoint à TF1 et France 2. « Dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France », a-t-il précis. Après avoir refusé pendant plusieurs semaines de rappeler Sylvain Itté, son diplomate en chef au Niger, dont la junte réclamait le départ, le président français a fini par mettre fin à une situation intenable.

Côte d’Ivoire : Intoxication alimentaire à Djebonoua – La compassion du gouvernement

Une intoxication alimentaire, à la suite de la consommation d'une bouillie de mil vendue une dame exerçant la profession depuis 10 ans, dans le village de Niangban (S/P de Djébonoua), a causé la mort, le 17 septembre, de 9 enfants dont l'âge varie de 3 à 13 ans. Une autre victime, dans une situation critique, est en réanimation. Face à cette tragédie, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, en compagnie du maire de Djébonoua et de plusieurs autorités de la région du Gbêkê, s'est rendue dans ledit village, le 23 septembre, pour apporter la compassion du gouvernement aux parents et proches des victimes décédées. Ce sont près de 9 millions de FCfa qui ont été offerts par le gouvernement en guise de soutien ainsi que 50 sacs de riz de 25 Kg, 15 cartons d'huile, 15 cartons de savon.« C'est avec une grande émotion que je me tiens, ce jour, dans votre village pour vous dire yako. Vous avez la consolation du Président de la République, du vice-Président et du gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, Patrick Achi. Il y a une semaine, ce village s'est réveillé avec des cris de douleur. Le gouvernement ne pouvait pas rester loin de vous. Nous sommes venus prendre notre part de deuil, pleurer nos enfants, parce que ce sont les enfants de la Nation ivoirienne qui sont partis. Et pour nous, c'est un drame de trop", a déclaré la ministre Belmonde Dogo la voix empreinte d'émotion. Elle a donné des instructions pour que l’accent soit mis sur la sensibilisation des parents en ce qui concerne l'utilisation des pesticides qui sont des produits dangereux pour les aliments, bien qu'ils soient bénéfiques pour l'agriculture. (Source : Fratmat.info)

%

Sénégal : Présidentielle- Ce que compte faire Pastef France pour financer Ousmane Sonko

En visite en France, le parlementaire Guy Marius Sagna a rencontré une partie de la diaspora dans une salle de l’université de Villetaneuse. Sur sa page Facebook, le député annonce une collecte de fonds d’un montant de 100 millions de FCfa pour financer la campagne de leur candidat. Il précise qu’en l’espace de trois heures, les patriotes présents à l’université de Villetaneuse ont rassemblé plus de 15 000 euros. « La diaspora sénégalaise que j’ai rencontrée dans les rues de Paris , à la tour Eiffel, au 18e, à château rouge, dans une salle pleine à craquer de l’université Villetaneuse…a déjà élu Ousmane Sonko 5e président du Sénégal. », indique- t-il dans un communiqué Pastef France s’est engagé à mobiliser 100 millions de Fcfa pour financer la campagne de notre candidat Ousmane Sonko. En trois heures les patriotes qui étaient présents à l’université Villetaneuse ont mobilisé plus de 15.000 Euros. (Source : adakar.com)

Guinée : Mamadi Doumbouya - « rien ne peut empêcher les guinéens de vivre ensemble si… »

Alors qu’il a engagé de nombreuses réformes, le président de la Transition sollicite le soutien de guinéens de la diaspora dans le processus de Refondation en cours. Pour lui, si le gouvernement est équitable, rien ne peut empêcher les guinéens de vivre dans l’harmonie et faire aux défis du développement. « Si le gouvernement est juste et équitable, rien ne peut empêcher les guinéens de vivre ensemble et de faire face au développement de leur pays », a déclaré le colonel Mamadi Doumbouya. «Pour moi, un guinéen à l’extérieur équivaut à tout le pays. Je vous invite à prendre part activement à la refondation sociale, économique et politique que j’ai engagée », a-t-il lancé lors d’une rencontre avec des guinéens de la diaspora. (Source : africaguinee.com)

Benin : Incendie d’un entrepôt de carburant fraudé à Sémè-Kraké- Une quarantaine de morts et des dégâts importants

Au moins trente-huit (38) personnes sont décédées et plusieurs autres blessées suite à un incendie qui s’est déclaré ce samedi 23 septembre dans un entrepôt de carburant frelaté à Sémè-Kraké, au Bénin. L’incendie a également fait d’importants dégât dans cette localité frontalière avec le Nigeria qui abrite également le poste terminal du pipeline d’exportation du pétrole brut Niger-Bénin (PENB).Le bilan provisoire est très lourd et les dégâts importants. Au moins trente-huit (38) personnes sont mortes et plusieurs autres blessés grièvement dans l’incendie survenu ce samedi dans un entrepôt d’essence de contrebande à Semè-Kraké, ville frontalière avec Nigeria. (Source : acotonou.com)

Centrafrique : Insécurité- Des effets militaires saisis dans un domicile

La Section de recherche et d’investigation (Sri) a perquisitionné, le 20 septembre 2023, le domicile de l’ancien président du Conseil national de transition (Cnt), Ferdinand Alexandre Nguendet. Plusieurs effets militaires ont été retrouvés selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux. C’est un nombre important de matériel de guerre. Sur les images publiées sur la page Facebook officielle de l’Assemblée nationale, on peut identifier des RPG 7, des AK 47, des gilets pare-balles, des munitions, des caissettes de munitions, d’imprimante, de caméra et un lot de documents. Selon la publication du Parlement, le président de l’Assemblée nationale s’est indigné de cette découverte, évoquant une responsabilité des patriotes tout en précisant que la protection de l’intégrité territoriale est une question patriotique que tout le monde doit prôner. (Source : abangui.com)

Gabon : Franceville/Éducation- Remise des manuels scolaires aux apprenants altogovéens

Le ministre de l’Education nationale, chargée de la formation civique, Camélia Ntoutoume Leclercq, a procédé, ce samedi à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, à la remise des manuels scolaires aux élèves du pré-primaires et primaires des circonscriptions de ladite province. Dans la province du Haut-Ogooué, où elle a visité le Centre multisectoriel de la formation et de l’enseignement professionnel de Mvengué, le ministre de l’Education nationale a remis officiellement des manuels scolaires aux élèves du pré-primaire et primaire des circonscriptions du Haut-Ogooué. C’est le préfet de la Passa, Raphaël Obali, représentant le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, qui a reçu lesdits manuels, gratuitement offerts par le président du Comité de transition pour la restauration des institutions (Ctri)(Source : alibreville.com)

Ghana : Consommation- Trois jours de marche contre la cherté de la vie

Un manifestant ghanéen brandit un panneau avec « Le Ghana mérite mieux » lors d’une manifestation à Accra, le 23 septembre 2023.La manifestation « Occupy Jubilee House » à Accra, au Ghana a été initiée par un mouvement qui lutte pour de meilleures conditions de vie des Ghanéens. Plusieurs personnes appartenant au mouvement "Democracy Hub" ont battu le pavé pendant trois jours pour faire entendre leur voix face à la cherté de la vie. Sous le hashtag « OccupyJulorbihouse ». Ils ambitionnaient de manifester près du Palais présidentiel, la Jubilee house, avec un message clair : nous ne sommes que des Ghanéens. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de nourriture, d’eau, de vêtements. Nous voulons pouvoir prendre soin de nos mères et de nos pères, a lancé Debora Enyonam Dabor, membre de Democracy Hub.Au premier jour de la manifestation, jeudi 21 septembre, la police a fait usage de la force pour disperser les rassemblements. 50 personnes avaient même été arrêtées avant d'être relâchées plus tard. Des arrestations qui avaient suscité la colère des manifestants qui ont mis en garde le gouvernement contre les brutalités policières (Source :africanews)

Burkina Faso : Bobo-Dioulasso- 5 milliards de fcfa pour la réalisation d’une unité de transformation de tomate

Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé le samedi 23 septembre 2023 à Bobo-Dioulasso, à la pose de la première pierre d’une unité de transformation de tomate. Un acte qui intervient trois mois après le lancement du programme « entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire ». L’usine de transformation de la tomate dont la pose de la première pierre vient d’être faite sera bâtie sur une superficie de 3 hectares à Bindougousso, dans la périphérie Est de Bobo-Dioulasso. Elle est la concrétisation de la mise en œuvre du programme de l’Entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. La tomate transformée sera vendue au Burkina et hors du pays. Une bonne nouvelle que la population fortement mobilisée pour l’occasion a accueillie avec joie.( Source :aouaga.com)