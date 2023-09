Tunisie: Les pantalons «in» de la saison

Le pantalon est une pièce essentielle dans notre garde-robe que l'on porte hiver comme été. Pièce masculine devenue depuis des années ultra féminine, le pantalon se décline cette saison sous plusieurs formes, coupes et couleurs...

Dans ce nouveau numéro, on vous présente les pièces phares à avoir dans son dressing pour bien démarrer la saison et rester de la sorte fashion et moderne. Commençons par le jean, un classique indémodable et intemporel.

On le retrouve cette année en version coupe droite ou en coupe flare avec fente juste en bas des jambes. On le porte également en taille haute pour galber le corps et camoufler quelques défauts. Côté couleur, on opte pour le jean en noir, en bleu brut ou bleu très clair.

Ce type de jean se porte avec une tenue chic pour un look habillé et très soigné ou bien en style décontracté pour un look sport.

On y associe des escarpins avec un bout pointu et un talon pointu, super à la mode cette année, un top crop en rose, bleu, beige ou blanc auquel on associe un blazer long et large pour une touche plus élégante. Pour le sac, on opte pour un mini sac carré, à longue chaîne pour un look au top, sinon un gros sac fourretout peut aussi faire l'affaire.

Pour un look sport et de tous les jours, on enfile une paire de jean flaire, avec des baskets basiques, en blanc ou coloré, avec un design en beige, caramel, rose pâle... et un long chemisier en blanc ou en bleu. Un tee shirt simple inséré dedans peut aussi donner un aspect branché à toute la tenue.

Cette saison sera également marquée par le retour en force du pantalon coupe 7/8. Tendance des années 2010/2014, il revient sur la scène de la mode et sera porté lors de la saison automnale et hivernale. La nouveauté sera par rapport aux couleurs qui seront plus variées et flashy.

On y retrouve notamment à côté du classique noir, la couleur rouge, le rose fushia, le vert et le bleu. Il faut juste savoir bien le marier avec la pièce de haut, adéquate pour la couleur, surtout pour le rouge pour éviter les fashion faux pas. Une association de rose et de rouge sera parfaite, idem pour le blanc et le rouge et toutes les couleurs neutres et nude qui vont avec les couleurs flashy.

Ce genre de pantalon s'associe évidemment avec des baskets, pour un look chic-sport comme des talons carrés ou pointus avec une veste ou un gilet pour un style BCBG adapté pour aller au bureau, ou à un rendez-vous professionnel ou officiel.

Le pantalon cargo, quant à lui, sera la star de l'année ! Tendance des années 2000, il revient dans une nouvelle version. Revisitée, ce pantalon à la coupe très large avec des poches à côté de chaque jambe.

Le pantalon cargo se porte en look sport ou même habillé .Avec des mocassins, une veste, un sac minaudière et des accessoires, sinon un pull over size, des baskets à plateformes et une casquette pour harmoniser le look pourraient rendre votre style et tenue super fashion et branché. A profiter de cette variété de choix en matière de pantalon pour créer à chaque fois un look différent !