Tunisie: EST - La vitesse de croisière...

Houssem Tka et l'EST à la conquête du CSS

Après avoir signé deux courtes victoires et fait match nul à Tataouine qui s'apparente à un semi-échec, les «Sang et Or» aspirent à atteindre enfin leur vitesse de croisière en ramenant une victoire de Sfax, cet après-midi.

Alors qu'elle s'apprête à disputer son quatrième match de championnat et après avoir fait l'essentiel à Yamoussoukro en prenant option en prévision de la manche retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, la formation «sang et or» n'arrive toujours pas à trouver le déclic.

Pourtant, les hommes de Mouine Chaâbani s'appliquent tactiquement et ne lésinent pas sur l'effort, même Youssouf Oumarou, qui n'arrive pas à retrouver ses sensations et qui s'éloigne progressivement des plans de jeu de son entraîneur.

C'est qu'à ce jour, les automatismes ne sont pas encore huilés.

A cause, entre autres, de la situation de certains joueurs qui n'est pas encore réglée. Abou Zraiq et Ben Ayed refusent toujours de partir, ce qui se répercute sur la situation du Brésilien Rodrigo Rodrigues, pas encore qualifié.

Une situation qui fait que l'équipe, même si elle gagne, c'est toujours par de courtes victoires. Sans compter le déplacement à Tataouine où la bande à Chaâbani a été accrochée.

%

Un match nul face à l'US Tataouine au goût d'une défaite. Un semi-échec venu rappeler que le coach «sang et or» a encore des réglages à effectuer.

Une victoire au classico pour décoller...

Cet après-midi à Sfax, les «Sang et Or» ambitionnent de remporter leur premier classico de la saison afin d'atteindre, enfin, leur vitesse de croisière.

Pour ce faire, le coach «sang et or» ne compte pas changer une équipe qui gagne. Ceci dit, Ben Chérifia sera reconduit dans les bois.

Dans l'axe-central, on retrouvera le duo Meriah-Tougai. Bouchniba et Ben Hmida seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense.

Devant, on trouvera Ouahabi, Derbali et Tka. Quant à Sasse et Ghacha, ils apporteront leur soutien à l'attaquant de pointe.

Un poste qui sera occupé par Ben Hammouda ou Bouguerra.

En ce qui concerne Bilel Sahli, il devra s'asseoir sur le banc des remplaçants avec l'espoir de faire son entrée en cours de jeu.