Algérie: Symposium à Alger sur l'informatique quantique

ALGER — La 1ère édition du symposium international sur les sciences quantiques, dont l'informatique quantique, une technologie qui pourrait révolutionner de nombreux domaines, s'est tenue dimanche à Alger en présence d'éminents spécialistes.

Organisée par l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), cette rencontre, qui a eu lieu en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a pour objectif de présenter notamment les différentes avancées de l'informatique quantique considérée comme la prochaine grande révolution technologique, après l'intelligence artificielle.

Le symposium, de deux jours, se veut un espace permettant aux universitaires, chercheurs, étudiants et industriels de découvrir ce nouveau domaine, ses concepts et ses outils de pointe, a-t-on expliqué lors de cet évènement qui sera ponctué de conférences en présentiel et à distance, présentées par des spécialistes des sciences quantiques, dont le Prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect.

Les participants auront l'occasion d'échanger avec d'autres scientifiques de renommée internationale sur les applications des sciences quantiques dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le développement de médicaments, la bio-informatique et la cybersécurité.

A cette occasion, la présidente du symposium, Pr Habiba Drias-Zerkaoui, a indiqué que "l'objectif principal de cet événement est de sensibiliser les chercheurs à cette science qui va révolutionner nos sociétés, et qui nécessite de se doter d'une stratégie nationale".

Selon elle, "les opportunités des technologies quantiques sont énormes et les calculs effectués par les systèmes quantiques sont très rapides et leurs retombées industrielles bénéfiques", relevant que "cette avancée sera plus talentueuse en l'hybridant avec l'intelligence artificielle".

De son côté, la présidente de l'AAST, Pr Malika Allab-Yaker, a déclaré que "l'informatique quantique s'inscrit directement dans le programme national de numérisation de l'ensemble de nos secteurs socio-économiques en cours de concrétisation, fixé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".