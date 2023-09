Afrique: Les défis de la sécurité alimentaire au centre des travaux du Sommet vétérinaire arabe à Alger

ALGER — Les travaux du Sommet vétérinaire arabe se sont ouverts samedi à Alger, avec la participation de 12 pays arabes, sous le slogan "médecine vétérinaire et sécurité alimentaire: préservation des fondements de la sécurité nationale arabe".

Organisé durant deux jours par l'Association nationale des médecins vétérinaires algériens, sous l'égide de l'Union générale des vétérinaires arabes et sous le patronage du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ce sommet vise à unifier les efforts arabes, à travers l'implication de la médecine vétérinaire en tant qu'acteur dans l'action arabe commune visant à faire face aux défis de la sécurité alimentaire.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Association nationale des médecins vétérinaires algériens, Mohamed Amine Nechar, en présence du président de l'Union générale des vétérinaires arabes, Khaled salim, du président de l'Association vétérinaire africain, Faouzi Kechrid, de la directrice des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Fairouz Bendahmane, du représentant du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mustapha Khiati, et du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham.

%

Dans son allocution d'ouverture, M. Nechar a affirmé que cette rencontre constitue une étape importante dans la relance du processus d'intégration vétérinaire arabe, mettant en avant les potentialités naturelles, humaines et financières de la région arabe dans le secteur agricole, en général et dans la médecine vétérinaire en particulier, lesquelles l'habilitent à être un acteur mondial dans le domaine de la médecine vétérinaire".

Dans ce contexte, M. Nechar a estimé qu'il est désormais impératif de "mener des réformes profondes et globales du système vétérinaire arabe", afin que l'Union puisse assumer son rôle en tant qu'instrument principal de la coopération vétérinaire arabe commune, en vue de relever les défis et être au diapason des évolutions régionales et mondiales.

Cette rencontre devra, en outre, "permettre aux jeunes vétérinaires arabes de prendre des initiatives et de faire montre de créativité, dans l'objectif de renforcer l'orientation vers l'intégration à l'échelle arabe et de s'engager pleinement et efficacement dans un monde fortement interconnecté et compétitif", a expliqué M. Nechar.

De son côté, la directrice des Services vétérinaires au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Fairouz Bendahmane, a mis en avant le rôle "cardinal" de la profession vétérinaire, notamment en termes de protection de la santé animale, de prévention des maladies, y compris les maladies zoonotiques, de garantie de la qualité des produits d'origine animale, ainsi que de la préservation de la biodiversité.

Mme Bendahmane a également passé en revue les défis internes et externes auxquels sont confrontés les pays arabes et africains, notamment le changement climatique et ses effets particulièrement alimentaires en l'absence de stratégies de gestion des risques.

Les ressources disponibles dans les pays arabes et africains "permettent d'atteindre la sécurité alimentaire et la souveraineté nationale des peuples", a-t-elle soutenu.

Dans son intervention, le président de l'Association vétérinaire africaine, Faouzi Kechrid, qui occupe également le poste de Secrétaire général de l'Union des vétérinaires arabes, a précisé que ce sommet vétérinaire arabe permettra "d'évoquer des sujets importants en médecine vétérinaire pour contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et à la réussite du programme mondial (Un monde, une santé)".

En marge de cette rencontre, le président de l'Observatoire national de la société civile a indiqué que de telles rencontres "permettent le partage d'expériences arabes et africaines pour faire face aux défis communs et trouver des solutions efficaces".

De son côté, le représentant du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a tenu à saluer le travail accompli par l'Association nationale des médecins vétérinaires algériens, indiquant que son instance encourage de telles initiatives et rencontres dont les recommandations contribuent à l'élaboration de stratégies visant à relever les défis de la sécurité alimentaire dans le domaine vétérinaire.

A noter qu'en marge de l'ouverture, une convention a été signée entre l'Association nationale des médecins vétérinaires algériens et la Banque "Al-Salam" afin de financer les investissements des vétérinaires privés (cliniques privées).

La rencontre qui a été rehaussée par la participation de représentants et responsables d'institutions financières, de compagnies d'assurance, de fonds de financement et d'opérateurs agricoles et économiques, prévoit l'organisation de réunions et de workshops pour discuter des préoccupations des vétérinaires publics et privés arabes, des fabricants, des producteurs et des investisseurs en la matière, en sus des grossistes de médicaments vétérinaires, ainsi que des rencontres entre les présidents des clubs scientifiques vétérinaires et diverses universités spécialisées dans le domaine.