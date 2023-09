Guinée: Ligue 1 - Wesley Saïd et Morgan Guilavogui offrent la première victoire de la saison au RC Lens

A la peine depuis le début du championnat, le Racing Club de Lens s'offre sa première victoire de la saison. Opposés à Toulouse ce dimanche à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1, les Sang et Or se sont imposés 2-1 grâce à Wesley Saïd et Morgan Guilavogui.

Mené par Toulouse depuis la 33e minute, le RC Lens va égaliser dans le temps additionnel de la première période (45+2) sur un superbe enchaînement dans la zone de vérité de Saïd.

Le deuxième but des Sang et Or interviendra à la 84e minute, oeuvre de Morgan Guilavogui dans un angle fermé.

Cette victoire est la toute première de la saison pour le vice-champion en titre. Elle lui permet de remonter à la 16e place du classement.