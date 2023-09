Afrique: Russie en Afrique - La mort de Prigojine dévoile les véritables motifs de Poutine sur le continent

analyse

L'assassinat apparent d'Evgueni Prigojine dans le crash de son jet privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg marque un tournant dans les relations russo-africaines. Prigojine, en tant que dirigeant du tristement célèbre groupe Wagner, était l'homme de confiance de la Russie en Afrique depuis que Wagner a commencé ses opérations sur le continent en 2017. Plus qu'une entité unique, le groupe Wagner est une fusion des sociétés écrans déployant des forces paramilitaires, de la désinformation et de l'ingérence politique en Ukraine, en Syrie et en Afrique. Ses dirigeants ont été sanctionnés par 30 pays pour les activités déstabilisatrices du groupe.

On pensait que Prigojine vivait sur du temps emprunté après avoir mené une insurrection de courte durée - dans le cadre d'une lutte de pouvoir avec les leaders militaires russes- en juin. Bien qu'il ait rapidement fait marche arrière, cette action a mis le président russe Vladimir Poutine dans l'embarras et a suscité des spéculations selon lesquelles la faiblesse supposée de M. Poutine encouragerait d'autres frondeurs à défier son autorité.

Prigojine a renforcé l'influence russse en Afrique en soutenant des dirigeants autoritaires politiquement isolés et impopulaires. Grâce au soutien de Wagner, ces dirigeants étaientredevables aux intérêts russes. Le soutien de Wagner a pris diverses formes irrégulières, telles que des forces paramilitaires, des campagnes de désinformation, des interférences électorales, l'intimidation d'opposants politiques et des contrats d'échange d'armes contre des ressources. Prigojine a fait référence à cet ensemble d'opérations d'influence imbriquées sous le nom de "l'Orchestre", qu'il a dirigé.

Wagner a déployé des forces en Libye, en République centrafricaine, au Mali et au Soudan. Il s'est également immiscé dans la politique intérieure et les récits d'information dans quelque deux douzaines de pays africains.

J'étudie le rôle de la gouvernance dans la promotion de la sécurité et du développement ainsi que l'influence des acteurs extérieurs en Afrique, y compris la Russie. Les transitions démocratiques et les institutions de responsabilité démocratique font partie de mes centres d'intérêt.

L'ampleur de l'ingérence politique russe en Afrique met en évidence les objectifs stratégiques de la Russie pour le continent. Elle vise à s'implanter en Afrique du Nord et dans la mer Rouge, à saper l'influence occidentale, à normaliser l'autoritarisme et à évincer le système international fondé sur les Nations unies.

Aucun de ces objectifs ne vise à rendre l'Afrique plus prospère ou plus stable. Au contraire, le continent est avant tout un théâtre pour promouvoir les intérêts géostratégiques de la Russie.

En tentant de maintenir les opérations lucratives et influentes du groupe Wagner en Afrique après la mort de Prigojine, la Russie aura du mal à nier qu'elle a recours à des actions irrégulières et illégales pour étendre son influence.

Maintenir Wagner sans Prigojine

Le modèle Wagner a permis à l'influence russe de s'étendre rapidement en Afrique. Et ce, bien que la Russie n'investisse que très peu sur le continent. La plupart des coûts de Wagner ont été couverts par des liquidités et des concessions minières fournies par les régimes hôtes. D'après certains témoignages, les revenus des opérations minières en République centrafricaine et au Soudan se chiffrent en milliards.

Il n'est pas surprenant que la Russie veuille poursuivre l'entreprise Wagner. Fait révélateur, le jour de l'accident d'avion de Prigojine, le vice-ministre de la défense Yunus-Bek Yevkurov était en Libye pour rassurer le chef de guerre Khalifa Haftar sur le soutien continu de la Russie. Yevkurov s'est ensuite rendu auprès des juntes militaires du Mali et du Burkina Faso pour leur transmettre le même message.

La question est de savoir si l'armée russe en a la capacité. La Russie a besoin de soldats en Ukraine. Il se peut donc qu'elle n'ait pas de combattants expérimentés à envoyer en Afrique. On peut également se demander si les troupes Wagner accepteront de signer des contrats avec le ministère russe de la défense, compte tenu de la manière dont leur chef a été éliminé.

Le gouvernement russe devrait également recréer les transactions multidimensionnelles qui ont permis aux opérations de Wagner de consolider les régimes clients. Pendant des années, la Russie a encouragé la guerre hybride - la fusion d'instruments conventionnels et subversifs. La synchronisation de ces instruments dans de multiples contextes africains nécessitera une plus grande dextérité que celle dont la bureaucratie sécuritaire russe est vraisemblablement capable.

Enfin, la Russie a bénéficié du déni plausible que Wagner a fourni tout en faisant le travail de Poutine. Dans tous les contextes où les forces de Wagner ont été déployées, elles ont été accusées de manière crédible de violations des droits de l'homme, notamment de viols, de tortures et d'exécutions extrajudiciaires. Au Mali, Wagner est lié à plus de 320 incidents de violations des droits de l'homme et à des centaines de morts civiles. Wagner a également été accusée de chasser les communautés locales là où elle a obtenu des concessions minières, annexant de fait des territoires africains.

En prenant directement en charge les opérations de Wagner en Afrique, le gouvernement russe ne peut plus feindre l'ignorance ou prétendre être impuissant face.à ces actions illégales et déstabilisantes. La Russie a échappé à payer pour les coûts liés à sa réputation causée par les activités illégales de Wagner en Afrique. Mais cela changera lorsqu'elle assumera les tactiques répressives déployées par Wagner.

Réévaluations en Afrique

Qu'en est-il des clients africains de Wagner ? Les dirigeants de ces régimes sont arrivés au pouvoir par des moyens extraconstitutionnels. Ils imposent des restrictions à l'opposition et aux médias. Ils sont isolés sur le plan international. En d'autres termes, ils ne peuvent survivre sans le soutien de Moscou. Il ne faut donc pas s'attendre à un changement de réceptivité de la part des juntes militaires du Mali, du Soudan, du Burkina Faso, des dirigeants cooptés de la République centrafricaine ou du chef de guerre libyen Haftar.

Ce qui sera révélateur, c'est la réaction des autres gouvernements du continent. Certains continueront à considérer qu'il est utile de flirter avec la Russie pour se prémunir contre les critiques internationales.

Toutefois, l'influence de la Russie en Afrique est peut-être en train de dépasser ses capacités. Le continent prend de plus en plus conscience du peu que la Russie apporte réellement à l'Afrique en termes d'investissement, de commerce, de création d'emplois ou de sécurité. Le déploiement de mercenaires, la désinformation, l'ingérence politique et les contrats d'échange d'armes contre des ressources ont pour effet d'amplifier l'instabilité sur le continent.

Le symbolisme de cette situation a été clairement mis en évidence dans les jours qui ont précédé le Sommet Russie-Afrique à la fin du mois de juillet.

La Russie s'est retirée de l'accord sur les céréales de la mer Noire ) qui avait permis d'acheminer 33 millions de tonnes de céréales de l'Ukraine vers l'Afrique et d'autres régions du monde. Cet accord avait permis d'alléger les restrictions de la chaîne d'approvisionnement causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La Russie n'a pas seulement sabordé l'accord : elle a bombardé les ports ukrainiens qui exportaient les céréales, gaspillant ainsi 180 000 tonnes. Il est difficile d'ignorer le mépris dont Poutine a fait preuve à l'égard des intérêts africains en agissant de la sorte.

Ce mépris, associé à la reconnaissance du fait que la Russie offre relativement peu à l'Afrique, a contribué à ce que seulement 17 chefs d'État africains assistent au sommet de Saint-Pétersbourg. À titre de comparaison, 43 chefs d'État africains ont assisté au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sotchi en 2019.

La façon dont Prigojine a été éliminé doit également faire réfléchir les dirigeants africains.

Poutine parle souvent de son désir de créer un nouvel ordre international. L'anarchie qui règne en Russie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, met en lumière ce à quoi ressemblerait cet ordre mondial. Et cette vision n'est pas partagée par de nombreux dirigeants africains.

