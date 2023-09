Algérie: Algérie Télécom lance sa boutique en ligne 'Idoom Market'

ALGER — Algérie Télécom a annoncé, dimanche, en marge de sa participation au Salon du e-commerce et des services en ligne (ECSEL), le lancement officiel de sa boutique en ligne "Idoom Market", qui propose aux clients environ 100 produits et solutions à des prix compétitifs, via un mode de paiement pratique.

En accédant au monde du e-commerce à travers son nouveau-né "Idoom Market", une innovation accessible sur le site: Idoomarket-at.dz, Algérie Télécom amorce une nouvelle ère dans la prestation de services de qualité à ses clients.

A ce propos, le Directeur de la marque et de la communication à Algérie Télécom, Azzedine Harik, a déclaré, lors d'une conférence de presse organisée au Palais des Expositions (Pins Maritimes), que la plateforme en ligne "Idoom Market" serait "opérationnelle et disponible pour les clients à partir de lundi".

Cette plateforme, poursuit M. Harik, "se distingue par son offre variée, comprenant près de 100 produits et solutions déclinés en plusieurs catégories, dont les téléphones, l'informatique, les solutions professionnelles, l'apprentissage en ligne etc.".

Algérie Télécom "s'efforce de fournir une plateforme électronique fiable et sécurisée au profit des citoyens, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine du e-commerce".

Pour sa part, M. Mohamed Amine Amiar, chef de département innovation à la direction Marketing, a indiqué que l'entreprise faisait ses premiers pas dans le domaine du e-commerce à travers "Idoom Market", un espace accessible à la clientèle via PC, tablette ou Smartphone, précisant que chez Algérie Télécom "près de 100 produits de qualité seront proposés en premier temps à des prix concurrentiels destinés aux particuliers et entreprises".

S'exprimant à cette occasion, le représentant d'EMS, Ahmed Zerkoub a indiqué que "la livraison se fait dans un temps record, 2 à 4 jours, à des tarifs spéciaux pour le partenaire Algérie Télécom", soulignant que "le client est en mesure de suivre son coli à travers le site EMS ou Algérie Télécom grâce à un numéro de suivi".

Une démonstration a été faite sur l'utilisation d'"Idoom Market" via le site idoomarket-at.dz ou le client peut effectuer des achats en s'y abonnant et en introduisant ses coordonnées et son mot de passe. Le client ajoute le produit au panier avant de passer au paiement en cliquant sur le bouton CIB et Edahabia et introduire les coordonnées de sa carte pour finaliser l'achat.