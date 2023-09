Algérie: La 22e édition du SITEV du 28 septembre au 1er octobre

ALGER — La 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) ouvrira ses portes jeudi prochain au Palais des expositions, Pins Maritimes (Alger) avec la participation de 250 exposants dont 30 étrangers, a révélé dimanche à l'APS la Commissaire du Salon et directrice générale de l'Office national du tourisme (ONT), Saliha Nacer Bey.

Placée sous l'égide du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cette importante manifestation prévue jusqu'au premier octobre se veut un espace regroupant "les différents acteurs du domaine notamment les établissements sous tutelle, les agence de voyages, les opérateurs touristiques, les établissements hôteliers des secteurs public et privé, les artisans ainsi que le secteur tertiaire dont les banques, les compagnies d'assurance et les transports".

"L'évènement verra la présence de nombreuses associations dans le domaine, des offices de tourisme, des créateurs de contenu et des chefs de start-up", a-t-elle ajouté.

"L'organisation du salon, cette année après une rupture de plus de trois ans, Covid-19 oblige, est le fruit des efforts de l'ensemble de parties prenantes compte tenu de son importance pour le secteur du tourisme", a mis en avant Mme Nacer Bey, rappelant que de vastes espaces ont été mis à la disposition des exposants au niveau du pavillon central de la foire pour qu'ils puissent faire connaitre leurs produits.

Le Salon sera marqué par l'utilisation d'applications électroniques dans la réservation, et ce, dans le cadre du recours à la numérisation, a révélé la responsable soulignant "la nécessité de généraliser le recours à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue d'améliorer et de développer les activités touristiques pour s'adapter aux nouveautés que connait ce domaine au niveau international".

Cette manifestation qui verra la participation de nombre de pays étrangers, à l'instar de la Tunisie, l'Arabie Saoudite, la Grèce, la Turquie et la Chine se veut "une occasion importante pour les différents opérateurs algériens et étrangers parmi les propriétaires d'agences de voyage et de tourisme, les investisseurs, les gérants des établissements hôteliers et touristiques pour présenter leurs produits, et échanger les expériences avec les différents professionnels et opérateurs dans le domaine du tourisme".

Des conférences et des journées d'études animées par des spécialistes algériens et internationaux dans le domaine du tourisme seront organisées en marge du Salon.

En outre, des espaces seront consacrés à l'artisanat à travers la mise en place d'un pavillon aux produits de l'artisanat ainsi que des ateliers animés par des artisans spécialisés dans ce domaine.

Par la même occasion, des espaces seront consacrés aux enfants en vue de leur faire connaitre et les sensibiliser à la nécessité de découvrir leur pays et les capacités touristique dont regorge l'Algérie.

Mme Nacer Bey a fait savoir qu'en marge du Salon, une "caravane touristique sera organisée à partir d'Alger jusqu'à Ghardaïa et Adrar au profit des acteurs algériens et étrangers en vue de leur offrir l'opportunité de découvrir les atouts touristiques variés et riches du pays et les inciter à établir des partenariats et des coopérations".