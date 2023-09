Algérie: Concours de présélection en prévision de la 25e Semaine nationale du Saint Coran

ALGER — Le concours de présélection en prévision de la 25e Semaine nationale du Saint Coran a débuté, dimanche à Dar El-Imam à El-Mohammadia (Alger), avec la participation de plus de 200 participants représentant toutes les wilayas du pays, indique un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

"Les épreuves de présélection en prévision de la 25e Semaine nationale du Saint Coran, se déroulent par visioconférence et concernent six catégories. Plus de 200 participants représentant toutes les wilayas du pays y participent, et ce, sous la supervision de deux jurys dans les concours de récitation nationaux et internationaux", précise le communiqué.

Les six catégories concernent la récitation, la psalmodie et l'exégèse du Saint Coran, la récitation et psalmodie du Saint Coran, et la récitation et la psalmodie du Saint Coran pour les jeunes récitants, ainsi que la récitation du Coran dans les 7 versions et "Matn Echatibia".

Les épreuves portent également sur des épreuves féminines de récitation et de psalmodie du Saint Coran, le concours d'alphabétisation, de récitation, et de psalmodie du Saint Coran pour les récitants âgés de plus de 50 ans, outre la récitation de 10 hizb", conclut la source.