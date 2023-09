Algérie: Rafle/Mondial (U19) - Les algériens ont réalisé des résultats très positifs

ORAN — La sélection nationale a réalisé un résultat "très positif" au Championnat du monde de Rafle (Filles et garçon) des moins de 19 ans, qui s'est déroulé du 20 au 23 septembre à Oran, a indiqué, dimanche, le président de la Fédération algérienne de Rafle et Billard Maidi Mohamed El Amine.

"La sélection nationale a réalisé un résultat très positif dans ce Championnat du monde auquel ont participé les meilleures équipes des cinq continents, comme l'Italie, le Paraguay et la Croatie, bien qu'elle participe pour la première fois à une compétition internationale, notamment au Championnat du Monde des moins de 19 ans", a-t-il déclaré à l'APS.

L'équipe nationale "a relevé le défi et a augmenté ses ambitions et a pu remporter pour la première fois deux médailles, la première en argent grâce à Bada Houssem dans la compétition en simple Garçons et la seconde en bronze", remportée par Bada Houssem et El-Meddah Yasmine dans la même discipline en double mixte", a-t-il ajouté.

Il a déclaré, à ce propos, que "ce groupe de jeunes a suivi l'exemple de leurs ainés, qui ont remporté une médaille d'argent au Championnat du monde de Rafle organisé l'année dernière à Mesrsin, en Turquie, grâce à Zakiri Tariq et Teryaki Ahmed dans le duo masculin, et une médaille de bronze remportée par Lamia Issioui en simple féminin", considérant que cette catégorie représente "un réservoir pour les séniors", et qui peut obtenir de meilleurs résultats et représenter au mieux les couleurs nationales lors des prochains rendez-vous.

Maidi Mohamed El-Aminr a également qualifié le niveau de ce championnat du monde, qui a vu la participation d'athlètes de 23 pays, d'"élevé".

Pour rappel, l'équipe nationale a participé à ce Championnat du monde des moins de 19 ans avec six athlètes dans les spécialités de Rafle et lancer de précision: Bada Houssem, Boukelal Chafik et Teriaki Hani Islam (Garçons), ainsi que El-Meddah Kariya, El-Meddah Yasmine et Maidi Nour El-Houda (filles).

D'autre part, le président de la Fédération algérienne de Rafle et de Billard a appelé à la mise à disposition de salles dédiées à la pratique du sport de Rafle au niveau national, soulignant que le nombre d'adhérents de la fédération avoisine les 32 clubs et ligues.

Il a souligné que malgré le manque de salles spécialisées, la sélection algérienne a pu honorer les couleurs nationales lors de manifestations et tournois internationaux, où elle a obtenu d'excellents résultats et remporté des médailles lors des récents Championnats du Monde, des Jeux Méditerranéens, de la Solidarité Islamique, du Championnat d'Afrique et autres.