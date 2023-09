Algérie: Blida - Toutes les infrastructures nécessaires seront prêtes au pôle urbain 'Haouch Errih'

ALGER — Des membres du Gouvernement ont rassuré, dimanche à Blida, les habitants du nouveau pôle urbain de la commune de Meftah (Blida), particulièrement du site "Haouch Errih", que toutes les conditions seront prêtes pour les accueillir, notamment les équipements essentiels, à l'instar de l'électricité, de l'eau, les lignes téléphoniques et internet.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a indiqué lors d'une visite de travail et d'inspection au site AADL de "Haouch Errih", en compagnie du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et en présence du wali de la wilaya et des autorités locales, que "les travaux de réalisation dans ce site avancent à un rythme acceptable".

Toutes les conditions "seront réunies lors de la réception des logements par les souscripteurs. Les habitations seront équipées et raccordées à l'électricité, l'eau et le gaz, au réseau internet", a-t-il ajouré, relevant que le pôle sera doté de structures publiques, à l'instar des écoles, les centres de soins, la sûreté et la poste.

En marge de cette visite programmée pour s'enquérir des préoccupations soulevées et des obstacles, ainsi que le taux d'avancement de l'aménagement extérieur et des équipements qui "ont coûté plus de 50 milliards DA", le ministre a relevé lors d'un point de presse que ces services oeuvraient avec tous les secteurs concernés pour trouver les solutions nécessaires.

De son côté, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé que les services de la "Sonelgaz" étaient prêts à raccorder des logements aux réseaux d'énergie, soulignant que la société collaborait avec l'AADL dans cette démarche, et même pour élargir le réseau de l'électricité et du gaz tout en injectant de quantités supplémentaires en vue d'améliorer la qualité et la nature du service fourni dans la région.

Après avoir écouté des explications sur l'avancement des projets de raccordement au réseau dans la région, le ministre a affirmé que "ses services étaient engagés dans la réalisation d'un nouveau transformateur électrique, ainsi que dans l'extension de la station de gaz pour renforcer ses capacités et s'adapter aux changements après la livraison de ces logements".

De son côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a indiqué que ce site résidentiel sera doté de guichets automatiques, ce qui réduirait les déplacements des habitants vers le bureau de poste qui sera établi au centre des quartiers de "Houch Errih" et "Safsaf". Il a également affirmé que ces quartiers seront connectés à la fibre optique et au réseau de téléphonie fixe et mobile.