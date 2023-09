Algérie: Servir le citoyen par le traitement 'rapide et efficace' de ses préoccupations

NAAMA — Le Médiateur de la République, Madjid Ammour, a souligné dimanche à Naâma la nécessité d'instaurer dans l'administration et parmi les agents publics la culture de "servir le citoyen" à travers le traitement "rapide et efficace" de ses préoccupations pour améliorer ses conditions de vie.

"Suivre la dynamique économique et sociale que connaît l'Algérie nécessite de gagner le pari d'écouter le citoyen, rester constamment en contact avec lui et le placer au centre de l'attention, car il participe activement au développement local", a affirmé M. Ammour, en inspectant des projets de développement, dans le cadre de la première journée de sa visite dans la wilaya.

Le même responsable a souligné l'importance d'établir une coopération et une consultation continues entre les autorités locales, les associations et les citoyens pour soutenir les efforts de développement dans la wilaya, qui connaît beaucoup de réalisations significatives liées aux infrastructures, aux projets de logement et l'amélioration du cadre de vie du citoyen, en adéquation avec les aspirations de ses habitants.

Il a indiqué que sa visite à Nâama était une opportunité pour rencontrer les citoyens, écouter leurs préoccupations, voir de quelle manière elles sont prises en charge et constater la concrétisation réelle des programmes de développement sur le terrain, et son impact positif dans l'effacement des disparités dans le développement.

A cette occasion, le Médiateur de la République a supervisé l'inauguration de la nouvelle école primaire "Chahid Bouameur Bouâmama" à Moghrar, où il s'est enquis des conditions de prise en charge des élèves.

Il a également visité le parc public dans la commune de Djeniene Bourezg et une ferme agricole d'une superficie de 40 hectares.

En inspectant d'autres projets, tels que les travaux de rénovation et de raccordement des différents réseaux au niveau des 3.500 îlots des lotissements sociaux et d'aménagement urbain du quartier du 17 octobre à Aïn Sefra, M. Ammour a rappelé que la wilaya a un grand potentiel en matière d'investissement, notamment des fonciers agricole, touristique et industriel vacants.

Il a appelé les autorités locales et les élus à attirer les investisseurs et à créer un tissu industriel de transformation en adéquation avec la vocation de la wilaya, qui dispose d'importantes richesses animales et des ressources agricole, minière, minérale et autres.

La Médiation de la République accompagne les investisseurs en répondant à leurs préoccupations et en leur trouvant des solutions immédiates à travers son portail numérique, a assuré M. Ammour, indiquant que cela s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat pour encourager l'investissement et les investisseurs.

La visite du Médiateur de la République à Naâma se poursuivra lundi par l'inspection du siège de la délégation du Médiateur de la République dans la wilaya et d'autres projets de développement dans les communes de Naâma, Makmen, Benammar et Mecheria, ainsi que par une rencontre avec des représentants de la société civile.