Algérie: Saut d'obstacles - Mesrati Mohamed s'adjuge le grand prix du concours Open à Oran

ORAN — Le cavalier Mesrati Mohamed du club hippique "Ecurie oranais" a remporté, samedi soir, le grand prix du concours Open de saut d'obstacles, disputé trois jours durant au centre équestre "Etrier Oranais" d'Es Senia (Oran).

Mesrati Mohamed montant "Djaziy" s'est illustré en décrochant la première place avec un sans-fautes sur des obstacles de 1,30 mètre devant Hnayene Mohamed du club Hippique "El Fares El Mosteghanemi", enfourchant "Tarik D'hem" et Driss Moulay Benaissa sur "Daktari " du club Etrier Oranais.

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une trentaine de cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux mordus du hippisme.

Neuf épreuves se sont déroulées lors de cette manifestation équestre, dont les grands prix cadets, juniors et seniors, offrant un beau spectacle aux mordus du cheval, jugé d'un niveau technique "appréciable" par les spécialistes présents.

Ce rendez-vous d'Oran a constitué une opportunité pour les cavaliers présents pour bien se préparer pour la reprise des compétitions nationales, prévues au mois d'octobre prochain.

Cet événement sportif équestre de trois jours, organisé par le club équestre "Etrier Oranais" d'Oran en collaboration avec la Direction de la Jeunesse et des Sports, a vu la participation de plus 80 cavaliers et cavalières cadets, juniors et seniors d'une dizaine de clubs équestres du pays.

Les lauréats de ce grand prix ont été récompensés par des trophées et médailles lors d'une cérémonie de clôture, en présence de membres du nouveau bureau fédéral équestre algérienne.