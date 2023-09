Algérie: Formation professionnelle - 2 expositions sur les réalisations du secteur à Khenchela et Sétif

CONSTANTINE — Deux expositions sur le bilan des activités et réalisations du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et les différentes offres ouvertes pour les jeunes au titre de la rentrée d'octobre 2023 ont été organisées dimanche dans les wilayas de Khenchela et de Sétif.

A Khenchela, le secrétaire général de la wilaya Abdelmalek Aissaoui accompagné du directeur local de la formation et de l'enseignement professionnels, Abdelaziz Kadri, a procédé à l'ouverture d'une exposition visant à mettre en avant les efforts du secteur et encourager les jeunes à s'inscrire dans les différentes offres de formation disponibles.

L'exposition organisée à l'Office des établissements de jeunes Odej du 24 au 30 septembre courant est marquée par la participation d'établissements du secteur de la formation professionnelle à savoir les différents instituts, centres et annexes de formation existant à travers les 21 communes de la wilaya.

Les représentants des structures participantes ont organisé des ateliers de formation et exposé les différents moyens pédagogiques utilisés dans les spécialités considérées comme prioritaires pour l'économie nationale.

Il a été procédé aussi à la réservation d'espaces pour mettre en avant les efforts déployés par le secteur pour promouvoir la formation dans la wilaya en distribuant des prospectus et des affiches expliquant les procédures à suivre pour rejoindre les centres de formation.

%

Dans une déclaration à l'APS, le directeur local de la formation et de l'enseignement professionnels a indiqué que "la manifestation constitue une opportunité pour sensibiliser les citoyens, les jeunes notamment sur les différentes spécialités introduites par le secteur et mettre en exergue également le rôle de la formation professionnelle dans l'acquisition de compétences et la facilitation du processus de l'insertion professionnelle".

Les festivités du salon de wilaya sur la formation et l'enseignement professionnels ont été ouvertes aussi à la salle des expositions du parc d'attraction de Sétif sous le slogan "défis du renouveau économique" avec la participation d'un nombre considérable de partenaires économiques.

En marge de cette manifestation dont le coup d'envoi a été donné par le wali Mustapha Limani qui était accompagné des autorités locales, le directeur de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, Dris Abdelkrim a déclaré à l'APS que "l'évènement est organisé en collaboration et en partenariat avec plusieurs acteurs concernés et opérateurs économiques en rapport avec le thème de la formation, faisant état de 50 pavillons installés dans ce cadre par les secteurs public et privé".

Il a ajouté que la manifestation s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la rentrée professionnelle "session octobre 2023" en exécution des orientations du ministère de tutelle visant à faire connaitre aux citoyens les moyens humain et matériel dont dispose le secteur ainsi que les opportunités de partenariat avec les différentes entreprises économiques .

La manifestation vise aussi à mettre en avant la relation entre les secteurs de la formation et de l'enseignement professionnels et les entreprises économiques en vue de les encourager à capter le maximum des demandeurs de formation, selon le même responsable.

A cette occasion, le chef de l'exécutif local a donné le coup d'envoi de deux caravanes de sensibilisation sur ce même thème, une vers la commune d'El Eulma et ses environs (Est de Sétif) et l'autre à destination de la commune d'Ain El Kebira au nord de la wilaya qui devront sillonner, une semaine durant, les quatre coins de la wilaya notamment les régions enclavées, en insistant surtout sur la sensibilisation de la femme au foyer sur les différentes opportunités de formation disponibles.