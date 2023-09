Algérie: Algérie/Iran - La mise en œuvre des accords de partenariat et de coopération culturels évoquée

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mououdji a reçu, dimanche à Alger, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Mohammad Reza Babai, avec qui elle a évoqué la nécessité d'activer les accords de partenariat et de coopération culturels entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont particulièrement insisté sur la mise en oeuvre de l'accord culturel signé le 25 décembre 2002 entre les deux pays, et du mémorandum d'entente dans le domaine de la cinématographie signé en 2017. Ils sont également convenus de collaborer dans le domaine de la préservation et de la numérisation des manuscrits, tout en assurant des opportunités de formation en la matière. De plus, ils ont proposé d'établir un jumelage entre les bibliothèques nationales des deux pays.

De son côté, l'ambassadeur iranien a présenté à la ministre de la Culture et des Arts un ensemble de propositions, notamment la création d'un pavillon algérien à la Bibliothèque nationale iranienne, le transfert et l'échange d'expertise dans le domaine de l'industrie cinématographique et de la production conjointe, ainsi que l'organisation d'une semaine culturelle dans les deux pays.

Dans ce contexte, M. Babai a confirmé la participation de son pays à la 13e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure de Tlemcen (18-22 novembre 2023), en sus de la participation de célébrités du cinéma iranien à la 4e édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba (AMFF) prévu du 3 au 9 novembre 2023, et à la 12e édition du Festival culturel international du cinéma d'Alger (FICA) du 2 au 10 décembre 2023 à Alger.