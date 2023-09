Tunisie: CSS - Virage crucial

Pas de droit à l'erreur face à l'EST.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, Nabil Kouki ne redoute pas ce classico contre l'Espérance.

Il l'attend même de pied ferme et sur des charbons ardents.

Malgré le petit coup d'arrêt inopiné à Métlaoui, le moral du groupe n'a pas été entaché et le réacteur sfaxien, aux rouages bien huilés après quatre matches, continuera de bien carburer à la grande joie des supporters des «Noir et Blanc» qui sont en course pour battre le record des autres grands clubs en nombre d'abonnés.

Plus de huit mille fans sont attendus aujourd'hui pour soutenir l'équipe de la capitale du Sud dans son duel avec les «Sang et Or» afin qu'elle puisse en sortir victorieuse et confirmer que le fauteuil de leader qu'elle occupe pour le moment est amplement mérité. Nabil Kouki souligne le rôle de ce public en or retrouvé : « Ma première joie et ma grande fierté, c'est d'avoir fait revenir la grande foule au Stade Taïeb Mhiri.

Dans les grands chocs comme ce classico face à notre concurrent direct le plus sérieux et le plus redoutable pour la première place de notre groupe, il constitue un facteur déterminant de la réussite.

C'est lui qui rameutera la troupe plus que moi sur le banc et le long de la ligne de touche.

C'est lui aussi qui sera le fédérateur même de circonstance de la famille élargie sfaxienne devant cette bataille de clans qui bat son plein entre le haut comité de soutien pour choisir un successeur à son président actuel Abdelaziz Makhloufi et le Comité de direction provisoire qui ne lâche pas prise et veut maintenir Jawhar Laâdhar pour deux autres mois en l'absence de candidature pour l'assemblée élective de ce dimanche.

Ce dernier serait quand même poussé à la sortie et le choix de Hassen Chaâbane à la tête du club est fortement pressenti. Cela dit, le même onze du match précédent sera reconduit.

Une défense composée du quatuor Mohamed Salah Mhadhebi, Mohamed Aziz Saïhi, Alaa Ghram et Mohamed Nasraoui devant Mohamed Hédi Gâaloul.

La même formule au milieu de terrain sera gardée avec Chadi Hammami, les deux Camara, Naby et Fodé, à moins que Moussa Bella Konté ne soit sollicité comme demi défensif axial.

En attaque, les deux Ivoiriens, Stéphane Gnaly et Diby Bérenger Gauthier sur les couloirs accompagneront Amen Allah Habboubi en pointe en espérant que le 4-3-3 prôné donne satisfaction.