Angola: Le Ministre d'État salue les investissements des entreprises chinoises

Zango (Luanda) — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a salué samedi, à Luanda, les investissements réalisés par la Chambre de Commerce Angola/Chine, dans le but de promouvoir le développement de l'économie angolaise.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de la visite des installations de la Chambre, a souligné, par exemple, les initiatives menées par les entreprises chinoises dans le domaine de la sécurité alimentaire, un processus qui est au centre de l'agenda de l'Exécutif.

Le ministre d'État donne également une note positive aux emplois créés pour les Angolais par les entreprises chinoises.

A l'occasion, il a fait savoir que, dans le cadre des mesures de stimulation de l'économie, des études sont en cours sur le projet de simplification des processus d'exportation des produits fabriqués en Angola.

"Nous sommes à un stade avancé, un travail qui a été développé de manière coordonnée, entre les différents départements ministériels, pour qu'en mars 2024, nous puissions annoncer le fonctionnement de cette initiative", a-t-il assuré.

Concernant l'accord sur l'interprétation réciproque des investissements, il a indiqué que les autorités angolaises et chinoises, à travers la voie diplomatique, sont en train de convenir des dates et du lieu de sa signature.

D'autre part, le ministre d'État a assuré qu'actuellement, une équipe de l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations (APIEX) parcourt le pays et vérifie les opportunités concrètes pour que les investisseurs, notamment ceux opérant en Angola, puissent mettre en oeuvre leurs projets.

Pour sa part, le président de la Chambre de Commerce Angola/Chine, Luís Cupenala, considère la visite du ministre d'État chargé de la Coordination Économique à l'institution (qui compte plus de 112 entreprises et sept grandes associations chinoises) comme extrêmement importante, car elle augmente la responsabilité de la chambre envers ses membres et sa position alignée sur les actions du Plan national de développement 2022/2027 du pays.

Le conseiller de l'ambassade de Chine en Angola, Xiong Wei, a salué la détermination du gouvernement angolais à promouvoir l'ouverture sur le monde extérieur en matière d'investissements.

Au cours de sa journée de travail, José de Lima Massano a posé la pierre pour la construction de la Cidade do Século, dans la zone de Zango (municipalité de Viana) et a visité une usine sidérurgique et l'espace qui abritera le centre Nova Era Centro Comercial.

La journée sur le terrain s'est déroulée en présence du ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário de Oliveira, et du secrétaire du Président de la République chargé du secteur productif, Isaac dos Anjos, entre autres invités.