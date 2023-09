Angola: Les cours en plein air inquiètent le syndicat des enseignants de Cunene

Ondjiva (Angola) — Le secrétaire du Syndicat National des Enseignants (SINPROF), de la province de Cunene, Augusto Baptista, a exprimé samedi son inquiétude face au nombre élevé de cours en plein air.

Les données du Bureau d'Éducation de Cunene indiquent qu'il y a, dans l'année scolaire en cours, deux mille 430 classes en plein air.

Le responsable, qui intervenait à l'ouverture du Ve Conseil Consultatif du SIMPROF, a indiqué que, malgré quelques améliorations, le secteur éducatif se débat avec des institutions éducatives précaires, avec un grand nombre de classes laissées ouvertes.

Augusto Baptista a dit que la préoccupation sera portée aux autorités supérieures, pour la construction de davantage d'institutions scolaires, car les conditions actuelles influencent négativement le système d'enseignement et d'apprentissage.

Il a également souligné l'insuffisance budgétaire allouée au programme de goûter scolaire et la pénurie d'enseignants, qui est d'environ deux mille 630, et la non-application de l'indemnité d'isolement comme situations qui préoccupent le plus les enseignants.

La réunion, à laquelle ont participé plus de 30 délégués des six municipalités, analyse et approuve le rapport sur les activités réalisées de septembre 2022 à septembre de cette année et planifie les actions pour l'année prochaine.

Le processus d'enseignement à Cunene est assuré par cinq mille 753 enseignants, dont quatre mille 147 sont affiliés au SINPROF.