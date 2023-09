Angola: Soyo compte désormais sur un complexe de pêche

Soyo (Angola) — Un complexe de pêche ayant la capacité de transformer 10 mille tonnes de poisson par mois a été inauguré samedi, dans la municipalité de Soyo, province de Zaire, par la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Cármen do Sacramento Neto.

Il s'agit d'un projet de pêche d'un coût de 80 millions de dollars alloué à la société Seatag. Il est cofinancé par des hommes d'affaires angolais et chinois.

Située sur une superficie de huit hectares, l'unité de pêche a fourni, dans une première phase, 800 emplois directs, principalement destinés aux jeunes locaux.

Les travaux de ce projet de pêche, qui permettra également de transformer environ 250 tonnes de poisson séché par mois, ont débuté en 2020.

Parmi les installations, l'infrastructure susmentionnée compte six navires dotés de 24 tunnels de congélation, six réservoirs de traitement et deux chambres de conservation, avec une capacité de stockage de cinq mille tonnes de poisson chacun.

Le complexe dispose également de zones de traitement, d'emballage, de séchage, de stockage et de facturation, en plus d'un quai de 115 mètres de long et dix de large qui permet à quatre petits, moyens et grands navires d'accoster en même temps.

Le directeur exécutif de la société Seatag, Alcatir Costa, a déclaré que sur les 16 navires construits pour le projet, six ont déjà obtenu une licence, tandis que les dix autres attendent le « feu vert » des autorités compétentes.

%

Selon lui, dans la première phase, les marchandises seront vendues sur le marché national pour contribuer aux efforts de l'Exécutif angolais visant à diversifier l'économie.

La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Cármen do Sacramento Neto, a salué l'initiative de l'entreprise et a réitéré le soutien institutionnel de l'Exécutif à des projets similaires, en vue de contribuer au développement du pays.

À son tour, le gouverneur de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a dit que le complexe de pêche constitue une valeur ajoutée pour la province, car en plus de fournir davantage de poisson à la population locale, il génère des centaines d'emplois pour les jeunes.

« J'espère que le projet franchira des étapes ultérieures pour atteindre les objectifs recommandés et contribuer à la diversification de l'économie du pays », a-t-il ajouté.

Il a invité les hommes d'affaires nationaux et étrangers à investir davantage dans la province de Zaire, en profitant du potentiel de la région dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des mines et du tourisme, entre autres.