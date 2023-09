Angola: Réhabilité en mai - FAF approuve le terrain 22 de Junho

Luanda — Construit en 2013, dans le cadre d'un projet en cours d'achèvement comprenant deux pavillons et une piscine, le stade 22 de Junho, propriété d'Interclube, a bénéficié de travaux caritatifs pour la saison 2023-24.

À partir du mois de mai, pendant 45 jours, le terrain a été fondamentalement amélioré en termes de gazon et a ensuite reçu l'approbation de la Fédération angolaise de football pour la tenue des compétitions nationales de cette saison.

Situé dans le quartier de Rocha Pinto, la propriété, d'une capacité de 12 mille spectateurs, sera la scène principale du Championnat National « Girabola'2023-24 », servant d'alternative au stade « 11 de Novembro », avec 50 mille spectateurs, fermé pour des travaux d'amélioration.

Bien que le terrain de Coqueiros ait également reçu une note positive de la part de l'instance dirigeante du football national, 22 de Junho constitue la scène principale de l'événement, avec l'espoir qu'il accueillera des derbys entre les quatre équipes de Luanda sur les 16 qui participent à la compétition, notamment Petro Atlético, Primeiro d'Agosto, Kabuscorp et Interclube.

Pendant plus de deux heures, les inspecteurs de la Fédération, de l'Association provinciale de football, de la Croix-Rouge, des pompiers et de la police nationale ont visité le site pour évaluer l'état du gazon, les mesures du terrain, l'accès et la sécurité, ce qui a abouti à une approbation unanime.

Il s'agit d'un exercice courant à la veille de chaque année sportive, au moment où la même inspection a déjà été réalisée dans les stades d'Ombaka (Benguela), Tundavala (Huíla) et Mundunduleno (Moxico), dans un processus qui s'étend sur tous les terrains de la compétition commencée en 1979.

Fondé le 28 février 1976 (47 ans), le Grupo Desportivo Interclube (GDI), aussi communément appelé Interclube, est un club multisports de la ville de Luanda, avec le football masculin comme sport de prédilection, suivi du basket-ball, pour les deux sexes.

En football, il a remporté deux titres de la Girabola en 2007 et 2010, la Coupe d'Angola en 1986, 2003 et 2011 et la Super Coupe d'Angola en 1986, 2001, 2008 et 2012.