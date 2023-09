Maroc: Séisme d'Al Haouz - Caravane médicale multidisciplinaire avec kiosque de télémédecine à Amizmiz

Amizmiz (province d'Al Haouz) — Une Caravane médicale multidisciplinaire avec un kiosque de télémédecine a été organisée, dimanche dans la commune d'Amizmiz relevant de la province d'Al Haouz, au profit des victimes du séisme ayant frappé cette province et d'autres régions du Royaume.

Initiée par la Coalition associative citoyenne pour les maladies neurologiques et psychologiques, en partenariat avec le service de neurologie et de dermatologie au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI à Marrakech et des associations de la société civile, cette caravane médicale qui continuera de fournir des soins médicaux dans les régions touchées par le séisme au cours des prochaines semaines, vise à apporter les soins nécessaires aux personnes affectées.

Cette action à laquelle participent des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des psychologues et d'autres professionnels de la santé, a également pour objectifs de fournir des soins d'urgence, des consultations médicales générales, des médicaments, et des conseils en santé mentale, et de répondre aux besoins immédiats des personnes vulnérables et de contribuer à la réhabilitation après cette catastrophe naturelle.

Cette initiative inclut la mise en place d'un kiosque de télémédecine, une première au Maroc, pour élargir l'accès aux soins médicaux de qualité.

Ce kiosque permet aux patients de consulter des spécialistes à distance, en utilisant la technologie de communication vidéo en temps réel, ce qui permet d'offrir des consultations médicales spécialisées même dans les zones éloignées où l'accès aux spécialistes est limité.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de neurologie au CHU Mohammed VI à Marrakech, Najib Kissani, a expliqué que la caravane porte sur plusieurs spécialités (neurologie, gastrologie, endocrinologie, dermatologie, cardiologie, nutrition, rééducation, ...), outre la réalisation d'analyses médicales et la distribution de médicaments.

La caravane recourt à l'utilisation de la technologie de télémédecine afin de soutenir la population touchée dans son rétablissement et d'améliorer l'accès aux services médicaux, a-t-il ajouté, notant que la télémédecine constitue "une avancée majeure dans la prestation de soins de santé, en particulier dans des situations d'urgence comme celle-ci".

"Grâce à cette technologie, nous pouvons mettre en relation des patients avec des spécialistes qualifiés, ce qui peut faire une énorme différence dans le diagnostic et le traitement des maladies graves", a-t-il enchaîné, relevant que l'expérimentation de la télémédecine a été lancée il y a quatre ans entre l'hôpital Mohammed VI de Tahnaout, chef-lieu de la province d'Al Haouz, et le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI à Marrakech.

De son côté, le président de la Coalition associative citoyenne pour les maladies neurologiques et psychologiques, Abderrahim Aït Karro, a souligné que cette caravane intervient après avoir déterminé les besoins des populations affectées dans la région en vue de contribuer aux efforts consentis pour garantir les soins médicaux nécessaires aux personnes touchées par le séisme.

Outre les volets paramédical et des soins, cette action comprend la fourniture d'un soutien psychologique supervisé par des médecins spécialisés et l'octroi d'une aide sociale par des associations au profit de cette population.