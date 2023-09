Afrique: La Somalie préoccupée après la suspension temporaire de l'aide alimentaire de l'Union européenne

Il y a des réactions en Somalie après l'annonce cette semaine de l'Union européenne de suspendre temporairement les versements de son aide humanitaire vers le pays. Cette décision a été provoquée par une enquête de l'ONU révélant un vol massif des stocks destinés aux personnes vulnérables.

La Somalie, confrontée à la sécheresse la plus longue et la plus grave de son histoire est au bord de la famine. Pour Mohamoud Maoalim, directeur du Bureau national de gestion des catastrophes, la décision de l'Union européenne (UE) pourrait aggraver davantage l'insécurité alimentaire.

« C'est quelque chose qui nous préoccupe évidemment. La situation reste critique. Environ 4 millions de nos concitoyens sont toujours considérés comme étant en situation d'insécurité alimentaire, 20 % de l'ensemble de la population est actuellement déplacée. Environ un million de personnes et 1,5 million d'enfants risquent de souffrir de malnutrition. Il s'agit donc d'une situation très difficile dans l'ensemble », constate le directeur du bureau national de gestion des catastrophes.

Effets du phénomène climatique El Niño

« Nous nous préparons maintenant à affronter les effets d'El Niño. Peu après les sécheresses de 2022, la Somalie a été confrontée à des inondations soudaines qui ont presque déplacé un million de personnes et les adversités à venir et les inondations soudaines vont déplacer encore plus de personnes. Environ 50% de la population risque de souffrir d'insécurité alimentaire et aura besoin d'une aide humanitaire d'urgence », poursuit-il.

« Il est donc très grave que les donateurs et la communauté internationale décident de suspendre l'aide à la Somalie, malheureusement, cela va toucher les personnes les plus vulnérables de notre population. »