Algérie: L'écoute des préoccupations du citoyen, base de la confiance dans l'administration

EL BAYADH — Le Médiateur de la République, Madjid Ammour, a indiqué dimanche à El Bayadh que les différentes administrations publiques et instances locales ont répondu, durant l'année écoulée, à 80% des requêtes et préoccupations qui leur ont été soulevées, tout en appelant à poursuivre la consolidation de la confiance entre le citoyen et l'administration, à travers l'écoute et la prise en charge de ses préoccupations.

M. Ammour, qui s'est rendu à la direction des domaines de l'Etat, au deuxième et dernier jour de sa visite à la wilaya d'El Bayadh, a insisté sur l'importance d'être à l'écoute et la prise en charge des préoccupations du citoyen, en régularisant les différents dossiers et la réduction du délai de leur traitement, ainsi que l'utilisation de la numérisation dans le traitement des différents dossiers, ce qui est en mesure de consolider la confiance du citoyen dans l'administration.

Dans ce cadre, le Médiateur de la République a souligné l'importance qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au citoyen, le mettant au coeur de ses priorités et ses engagements, à travers la prise en charge de ses préoccupations, et le travail sur l'implication du citoyen et de la société civile dans le développement, dans le cadre de la concrétisation des principes de la démocratie participative.

%

Dans le cadre de l'application des orientations du président de la République pour la prise en charge des préoccupations des citoyens, le même responsable a affirmé que la médiation de la République, depuis sa création, travaille à travers ses délégations dans les différentes wilayas sur l'évaluation périodique et continue de la réactivité des différents secteurs avec les requêtes et préoccupations des citoyens.

Le Médiateur de la République a abordé les profondes réformes entreprises par le président de la République pour assoir les bases d'une Algérie nouvelle, où le citoyen est au coeur de son intérêt pour la construction d'une société harmonieuse, et le travail sur la consolidation de l'Etat de droit et la protection des droits des citoyens.

Ces engagements se sont traduits par des décisions et des suivis sur le terrain, qui se sont concrétisés dans les résultats obtenus dans les différents programmes et opérations de développement à travers le pays.

M. Ammour a également visité le siège de la Direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, au chef-lieu de la wilaya, ainsi que l'annexe de la médiation de la République, en plus de deux projets pour la réalisation d'un centre d'hémodialyse et de chirurgie d'urologie, ainsi qu'une piscine couverte, où il a souligné la nécessité d'achever la réalisation de ces projets dans les délais prévus.

Le médiateur de la République a présidé, samedi, la mise en service d'un projet de raccordement de 19 exploitations agricoles à l'électricité dans la zone "Al-Takia" dans la commune de Sidi Amar. Il s'est également enquis d'un projet de réalisation d'un CEM dans la zone rurale El-Thenia dans la commune d'El-Bayadh, qui devrait être réceptionnée prochainement.

Il a par ailleurs tenu une réunion avec le mouvement associatif et la société civile des différentes communes de la wilaya, où il a écouté les préoccupations des représentants des citoyens, soulignant l'importance de travailler sur l'étude, le transfert et le suivi des différentes préoccupations soulevées, en coordination avec les autorités locales et centrales.