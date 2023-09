Algérie: Hadj/Organisation - Les tour-opérateurs invités à s'inscrire et à retirer le cahier des charges

ALGER — L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a invité les tour-opérateurs intéressés par l'organisation du Hadj pour la saison 1445 de l'Hégire/2024, à s'inscrire et à retirer le cahier des charges, à partir de ce dimanche, sur le portail algérien du Hadj et le site web officiel de l'office.

"L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) informe l'ensemble des tour-opérateurs souhaitant organiser le Hadj pour la saison 1445 de l'Hégire/2024, qu'ils peuvent s'inscrire et retirer le cahier des charges, et ce à partir du dimanche 24 septembre 2023 contre le versement de 5.000,00 DA sur le compte de l'ONPO, ouvert auprès de la Banque nationale d'Algérie (BNA)- agence d'El Biar", précise un communiqué de l'ONPO.

"Le dossier doit être déposé dans une enveloppe scellée portant la mention "Organisation de l'opération du Hadj pour la saison 1445 de l'Hégire/2024", au niveau des services de l'ONPO- Direction des activités du Hadj- Sous-direction de l'organisation du Hadj, sise à la rue Mohamed Alilat, Kouba (Alger), à partir du 26 septembre 2023 jusqu'au 10 octobre 2023 à 10:00", ajoute la même source.