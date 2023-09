Afrique: Boughali reçoit la ministre d'Etat aux Affaires de la femme au Gouvernement libyen d'Union nationale

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu, dimanche à Alger, la ministre d'Etat aux Affaires de la femme au Gouvernement libyen d'Union nationale, Houria Termal, et la délégation qui l'accompagne, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, indique un communiqué de l'Assemblée.

A l'entame de cette rencontre, M. Boughali a présenté à nouveau "ses condoléances au peuple libyen frère, suite à la catastrophe des récentes inondations qui l'ont frappé", affirmant "la solidarité absolue de l'Algérie en cette pénible épreuve", précise la même source.

Le président de l'APN a passé en revue l'état des relations historiques qui lient les deux pays, rappelant à cette occasion "le soutien du peuple libyen au peuple algérien durant la glorieuse Guerre de libération".

Evoquant la crise libyenne, M. Boughali a mis en avant "la position de l'Algérie de rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures", plaidant pour une solution "conforme à la légitimité internationale et aux chartes des Nations Unies (ONU)".

Le président de la chambre basse du Parlement, a rappelé à cette occasion, les défis géopolitiques auxquels la région d'Afrique du nord est confrontée, à l'instar de "l'aggravation du phénomène du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la migration clandestine, outre les menaces pesant sur la région suite aux tentatives d'infiltration de l'entité sioniste", réaffirmant la position "immuable" de l'Algérie " envers les deux causes justes, des peuples palestinien et sahraoui".

Au volet parlementaire, M. Boughali a réaffirmé la disponibilité de l'APN à "travailler aux côtés des frères libyens pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération parlementaire, à travers l'échange d'expériences et d'expertises sur tous les plans", en mettant l'accent sur "l'importance de la promotion et de la coopération dans les domaines économiques, à travers l'encouragement de l'investissement et l'augmentation du volume des échanges commerciaux".

De son côté, Mme Termal s'est félicitée du niveau des relations bilatérales et salué l'Algérie "qui soutient la Lybie en toutes circonstances", exprimant sa reconnaissance pour la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen dans l'épreuve qu'il traverse.

La ministre libyenne a rappelé "le souci de la Libye d'oeuvrer au développement des relations bilatérales et à la promotion de la coopération conjointe dans différents domaines", lit-on dans le communiqué.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de la vice-présidente de l'APN, Hadjira Abbas, du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Rabah Bouteldja, et des députés Ilimi Farida, Zakia Bouguetoucha, et Leila El Yazidi.