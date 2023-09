Madagascar: Élection présidentielle - Le collectif des onze candidats tourne en rond

Après plusieurs réunions à huis clos la semaine dernière, le collectif des onze candidats fait une déclaration au Louvre expliquant qu'ils n'ont pas encore de solution face à la « crise » qu'ils crient sur tous les toits.

Samedi dernier, au Louvre Antaninarenina, le collectif des onze candidats à l'élection présidentielle du 9 novembre a enfin fait une déclaration après une succession de réunions et de rencontres avec diverses institutions et entités politiques comme la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes (FFKM) ainsi que les organisations de la Société civile (OSC).

Cette fois-ci, Marc Ravalomanana et consorts déclarent qu'il est indispensable de passer par les élections aux dates prévues, mais avec quand même, des conditions pour la tenue d'un scrutin qui soit transparent et inclusif afin d'avoir un résultat accepté par tous. Ils fustigent toujours ce qu'ils considèrent comme une violation à répétition de la Constitution par la HCC et les irrégularités de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) ainsi que le gouvernement collégial dont la légitimité est toujours discutée par les onze candidats. Ils rappellent aussi qu'ils ne sont pas les seuls à avoir constaté ces problèmes précités.

Aucune résolution n'a, cependant, résulté de ces réunions, ces candidats tournent en rond et des questionnements se posent sur leur objectif réel sur la tenue de la présidentielle à la date prévue ou si c'est de semer la discorde au sein de la sphère politique puisqu'en ce moment, c'est plutôt l'impression qu'ils donnent avec ces nombreuses rencontres. Rolland Ratsiraka, le porte-parole du collectif au Louvre, explique qu'il y en a d'autres qui vont suivre dans la semaine et une résolution sera bientôt à leur ordre du jour.

Selon le président du parti « Malagasy Tonga Saina», les rencontres sont prévues aujourd'hui et demain et la résolution pour apporter des solutions à la complexité de la conjoncture politique actuelle est attendue, au plus tôt, mercredi prochain.

Précampagne

À moins de deux mois du premier tour du scrutin présidentiel, la précampagne bat son plein et malgré le mouvement du collectif des onze candidats, certains d'entre eux poursuivent leurs tournées régionales pour attirer l'électorat.

À noter que, dernièrement, Rolland Ratsiraka prévoit de sillonner la province de Fianarantsoa avec, entre autres, une descente à Ambositra, chef-lieu de la région Amoron'i Mania, ce jour. Or, les fameuses rencontres sont prévues en début de semaine, ce qui laisse ses compagnons du collectif à l'abandon.

Ce manque de solidarité, Rolland Ratsiraka n'est ni le seul ni le premier à le faire. Marc Ravalomanana, Siteny Randrianasoloniaiko et bien d'autres candidats issus du collectif n'ont jamais arrêté la précampagne malgré les doutes sur la tenue de l'élection et les craintes sur le manque de transparence et d'indépendance des institutions organisatrices et préparatrices du scrutin présidentiel.

La candidature de Andry Rajoelina reste le principal souci du collectif des onze, candidature qu'ils espèrent faire annuler par la HCC dont les décisions sont pourtant réputées irrévocables d'après la loi. En outre, les soutiens de l'ancien président continuent d'émerger aux quatre coins du pays.

Le dernier en date est la déclaration du club des supporters de Andry Rajoelina (CS-ANR) ce week-end, qui met en évidence les multitudes d'efforts fournis par Rajoelina tout au long de son premier mandat pour le bien de Madagascar et des Malgaches.

Vendredi dernier était aussi marqué par la formation d'une nouvelle plateforme de soutien qui est l'UPAR ou l'Union des pro-Andry Rajoelina au Centre de conférence international (CCI) Ivato avec la présence de nombreux partisans du numéro trois mais aussi des personnalités qui ont été longtemps des adversaires politiques de l'ancien président de la Transition de 2009, comme Paul Rabary, ancien ministre de l'éducation nationale du temps de la présidence de Hery Rajaonarimampianina ou encore Penjy Randrianarisoa, maire de la commune d'Ivato, élu sous la bannière du TIM.